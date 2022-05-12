Kalush Orchestra заспівав Stefania з французами з Євробачення-2022: відео потужного дуету

До гурту Kalush Orchestra з України привернена увага усіх учасників Євробачення. Як Європу, так і конкурентів підкорив його реп-хіт Stefania. Якщо напередодні першого півфіналу хлопці заспівали його з фінами, то після – з французами.

Реп-гурту Kalush Orchestra та їхньому україномовному треку Stefania пророкують перемогу на Євробаченні-2022. Тож інші конкурсанти й собі беруться співати наш хіт. Слідом за The Rasmus з Фінляндії з юнаками "заколабили" Alvan & Ahez з Франції.

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Kalush Orchestra заспівав Stefania в дуеті з французами з Євробачення-2022

Імпровізований концерт українці та французи влаштували пізно ввечері в локації з гарною акустикою. Подивитися на їхній перформанс зібралися фотографи та представники ЗМІ. Гурт Alvan & Ahez теж підготувався – хто роздрукував текст пісні Stefania, хто читав з телефону.

Kalush Orchestra та Alvan & Ahez – Stefania: дивіться відео онлайн

Цю колаборацію схвально оцінила французька публіка:

"Який цікавий дует, вау";

"це Європа, яку я люблю! Дякую, мерсі";

"Ці двоє показують, що таке Євробачення";

"Браво".

Дует Kalush з фінами Ми схожі, – The Rasmus з Фінляндії заспівав Stefania в дуеті з Kalush Orchestra: потужне відео

Однак це ще не все. На Eurovision Village Alvan & Ahez одягли рожеві панами, як у Kalush Orchestra. У них французи давали інтерв'ю та спілкувалися з іноземною пресою. До слова, ці головні убори "розлетілися" серед учасників Євробачення.

Представники Франції Alvan & Ahez у рожевих панамах / Фото з інстаграму Євробачення

Нагадаємо, виступ представників Франції публіка побачить аж у фіналі Євробачення-2022, адже вони, як учасники від країни-засновниці, оминають обидва півфінали. Alvan & Ahez вийдуть на сцену в Турині в суботу, 14 травня. Гурт заспіває пісню Fulenn.

Які країни потрапляють у фінал Євробачення-2022 поза конкурсом: