Kalush Orchestra назвали українця, який придбав трофей Євробачення за 900 тисяч доларів
Джерело:телеграм Kalush Orchestra
Український гурт Kalush Orchestra на аукціоні продав кубок Євробачення-2022. Днями колектив показав українця, який допоміг Збройним Силам України.
Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra днями назвали людину, яка придбала кришталевий мікрофон. Ним став CEO криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов.
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Хто купив кришталевий мікрофон
Український гурт Kalush Orchestra нарешті оголосив українця, який не тільки придбав трофей Євробачення-2022, але й допоміг ЗСУ. Це генеральний директор одної з найбільших в Європі криптовалютних бірж. Володимир Носов також є творцем і ведучим шоу про криптовалюту "Гагарін Шоу".
Країна має знати його в обличчя! Респект,
– поділились у Kalush Orchestra.
Kalush Orchestra, Сергій Притула та Володимир Носов / Фото з інстаграму Kalush Orchestra
Як продали трофей Євробачення-2022
- Про старт аукціону-розіграшу кубка Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra та Сергій Притула оголосили 25 травня 2022 року.
- Розіграш відбувся 28 травня. Кришталевий мікрофон мав дістатися тому, хто б пожертвував найбільше коштів у криптовалюті чи традиційній валюті.
- Першими ставку зробили підприємці з Калуша, які хотіли, щоб трофей залишився в рідному місті гурту. Вони внесли 28 тисяч доларів на рахунок фонду Притули. Згодом ставка зросла з 45 тисяч до 900.
- У підсумку стало відомо, що фінальна ставка склала 900 тисяч доларів, а володарем кубка стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. За ці гроші фонд Притули зможе купити комплекс безпілотників PD–2 для української армії.