Гурт Kalush Orchestra став амбасадором важливого проєкту: про що він

Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra стали амбасадорами важливого проєкту. Вони долучилися до ініціативи "Збережіть українську культуру".

Український гурт і переможець Євробачення-2022 Kalush Orchestra долучилися до важливої ініціативи. Музиканти стали амбасадорами проєкту "Збережіть українську культуру", повідомила пресслужба для 24 каналу.

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Kalush Orchestra стали амбасадорами проєкту

Ми, гурт Kalush Orchestra, своєю діяльністю робимо все для того, щоб показати всьому світу, що наша культура є! Вона жива! Вона існує! Зараз її намагаються знищити. Тому ми раді долучитися до проєкту "Збережіть українську культуру",

– повідомив Олег Псюк.

Музикант закликав кожного поширювати інформацію та надсилати кошти на відбудову зруйнованих будівель і пам'яток. Він нагадав, що важливо разом берегти культурні цінності та відновлювати те, що ворог встиг зруйнувати.



Kalush Orchestra / Фото пресслужби

, що з початку повномасштабної війни в Україні Росія вже повністю чи частково зруйнувала понад 500 пам'яток культури.

Ініціатива "Збережіть українську культуру" спрямована на те, щоб залучити якнайбільше коштів для відбудови пам'яток культурної спадщини. Проєкт презентували наприкінці серпня Міністерство культури та інформаційної політики спільно з телеком-оператором Vodafone Україна.

Зараз на порталі restore.mkip.gov.ua завантажено 16 об'єктів. Їх розділили на категорії: "повністю зруйновані", "пошкоджені", "ті, які призупинили свою роботу". Для їхньої реставрації потрібно понад 470 мільйонів гривень. До того ж список пошкоджених об'єктів буде поповнюватися.

Нагадаємо, що зараз Міністерство культури та інформаційної політики також працює над питанням звань народних артистів України. Олександр Ткаченко повідомляв, що планує позбавляти титулів тих зірок, які цього не заслуговують.