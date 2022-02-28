Kalush, "Океан Ельзи" та Ярмак: Apple Music назвав 100 найпопулярніших хітів в Україні

Популярний музичний сервіс Apple Music оприлюднив список найбільш прослуховуваних пісень в України. У непростий для нашої країни час українці обирають наших виконавців, що не може не тішити.

Згідно зі списком Apple Music, на першій позиції чарту стоїть гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Цьогоріч репери вибороли можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення.

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Загалом, п'ятірку найпрослухованіших пісень в Україні очолили:

Kalush Orchestra – Stefania;

"Океан Ельзи" – "Не твоя війна";

YARMAK – "22";

"Океан Ельзи" – "Обійми";

"Океан Ельзи" – "Без бою".

Детальніше зі списком можна ознайомитись тут.

Судячи з списку, жителі України зосередились на вітчизняних виконавцях і віддають перевагу пісням, які підіймають патріотичних дух.



Топ 100 Apple Music: Ukraine / Скриншот з офіційного сайту

Стосовно інших 95-ти композицій, то серед них можна знайти і російських виконавців, до прикладу, Єгора Кріда, Люсю Чеботіну, Miyagi & Andy Panda, Скриптоніта, HammAli & Navai та інших.

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