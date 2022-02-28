Kalush, "Океан Ельзи" та Ярмак: Apple Music назвав 100 найпопулярніших хітів в Україні
Джерело:Apple Music
Популярний музичний сервіс Apple Music оприлюднив список найбільш прослуховуваних пісень в України. У непростий для нашої країни час українці обирають наших виконавців, що не може не тішити.
Згідно зі списком Apple Music, на першій позиції чарту стоїть гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Цьогоріч репери вибороли можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення.
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Загалом, п'ятірку найпрослухованіших пісень в Україні очолили:
- Kalush Orchestra – Stefania;
- "Океан Ельзи" – "Не твоя війна";
- YARMAK – "22";
- "Океан Ельзи" – "Обійми";
- "Океан Ельзи" – "Без бою".
Судячи з списку, жителі України зосередились на вітчизняних виконавцях і віддають перевагу пісням, які підіймають патріотичних дух.
Топ 100 Apple Music: Ukraine / Скриншот з офіційного сайту
Стосовно інших 95-ти композицій, то серед них можна знайти і російських виконавців, до прикладу, Єгора Кріда, Люсю Чеботіну, Miyagi & Andy Panda, Скриптоніта, HammAli & Navai та інших.
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