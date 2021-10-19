KALUSH, Alina Pash, Go_A: номінанти Jager Music Awards 2021
19 жовтня 2021 , 15:37Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Стали відомі імена номінантів музичної премії Jager Music Awards 2021. Цього року експерти та прихильники визначать переможців у 7 номінаціях. Хто претендує на перемогу в кожній з них – дізнавайтеся далі.
Також вперше в історії премії оберуть "Помішаного артиста року". Ним стане артист чи музичний продукт, у якого є міжстильова або міжкультурне підґрунтя, поєднання різних жанрів і додавання інших видів мистецтва.
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Проголосувати за фаворитів можна до 10 листопада на сайті премії. Церемонія вручення нагород відбудеться 19 листопада. Деталі організатори повідомлять згодом.
Номінанти Jager Music Awards 2021
Артист року
- "Палiндром"
- Стас Корольов
- Alina Pash
Трек року
- Go_A – Shum
- KALUSH – "Зорі"
- Wellboy – "Гуси"
Відео року
- Alina Pash – "Молитва"
- "Паліндром" – "Останній танець"
- "вагоновожатые" – Vovk
- "Паліндром" – "Ідеальний світ"
Лейбл року
- Dnipropop
- Nechto
- Masterskaya
Соціальна ініціатива
- Серіал "СПАЛАХ"
- Eve8
- Alyona Alyona (підтримка проєкту "Зіркові легені", трек "Сумно", трек/кліп "Світ потребує краси")
Подія року
- Atlas Weekend
- ICKPA
- Brave! Factory Festival 2021
Внесок в індустрію
- Іван Клименко
- СЛУХ
- Сергій Яценко
Помішаний артист року
- Ragapop
- Стас Корольов
- "Паліндром"