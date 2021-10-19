Також вперше в історії премії оберуть "Помішаного артиста року". Ним стане артист чи музичний продукт, у якого є міжстильова або міжкультурне підґрунтя, поєднання різних жанрів і додавання інших видів мистецтва.

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Проголосувати за фаворитів можна до 10 листопада на сайті премії. Церемонія вручення нагород відбудеться 19 листопада. Деталі організатори повідомлять згодом.

Номінанти Jager Music Awards 2021

Артист року

  • "Палiндром"
  • Стас Корольов
  • Alina Pash

Трек року

  • Go_A – Shum
  • KALUSH – "Зорі"
  • Wellboy – "Гуси"

Відео року

  • Alina Pash – "Молитва"
  • "Паліндром" – "Останній танець"
  • "вагоновожатые" – Vovk
  • "Паліндром" – "Ідеальний світ"

Лейбл року

  • Dnipropop
  • Nechto
  • Masterskaya

Соціальна ініціатива

  • Серіал "СПАЛАХ"
  • Eve8
  • Alyona Alyona (підтримка проєкту "Зіркові легені", трек "Сумно", трек/кліп "Світ потребує краси")

Подія року

  • Atlas Weekend
  • ICKPA
  • Brave! Factory Festival 2021

Внесок в індустрію

  • Іван Клименко
  • СЛУХ
  • Сергій Яценко

Помішаний артист року

  • Ragapop
  • Стас Корольов
  • "Паліндром"