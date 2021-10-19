Також вперше в історії премії оберуть "Помішаного артиста року". Ним стане артист чи музичний продукт, у якого є міжстильова або міжкультурне підґрунтя, поєднання різних жанрів і додавання інших видів мистецтва.

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Проголосувати за фаворитів можна до 10 листопада на сайті премії. Церемонія вручення нагород відбудеться 19 листопада. Деталі організатори повідомлять згодом.

Номінанти Jager Music Awards 2021

Артист року

"Палiндром"

Стас Корольов

Alina Pash

Трек року

Go_A – Shum

KALUSH – "Зорі"

Wellboy – "Гуси"

Відео року

Alina Pash – "Молитва"

"Паліндром" – "Останній танець"

"вагоновожатые" – Vovk

"Паліндром" – "Ідеальний світ"

Лейбл року

Dnipropop

Nechto

Masterskaya

Соціальна ініціатива

Серіал "СПАЛАХ"

Eve8

Alyona Alyona (підтримка проєкту "Зіркові легені", трек "Сумно", трек/кліп "Світ потребує краси")

Подія року

Atlas Weekend

ICKPA

Brave! Factory Festival 2021

Внесок в індустрію

Іван Клименко

СЛУХ

Сергій Яценко

Помішаний артист року