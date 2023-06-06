Востаннє такий наказ віддавав Гітлер: зірковий бомонд люто реагує на підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС, що за 5 кілометрів від міста Нова Каховка. На правобережжі Херсонщини триває евакуація, у небезпеці опинилися тисячі українців.

Український зірковий бомонд емоційно реагує на підрив росіянами Каховської ГЕС та наголошує, що у страху перед контрнаступом окупанти йдуть шляхом Гітлера. 24 Канал зібрав коментарі Каті Осадчої, Юрія Горбунова, Тіни Кароль, Маші Єфросиніної та інших знаменитостей на черговий терористичний злочин Росії.

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Реакція зірок на підрив Каховської ГЕС

Катя Осадча

Ведуча зауважила, що про підрив Каховської ГЕС говорили ще рік тому, а зараз ці страшні припущення стали реальністю.

Ще один жахливий злочин! Черговий теракт з боку Росії. Вода несеться швидко, протягом доби буде підтоплено близько 80 населених пунктів. У зоні ризику 16 тисяч жителів. Це терор, це злочин проти населення, екології, України та світу,

– емоційно підписала Катя Осадча.

Потап

Репер вважає, що у російських терористів почалась агонія, адже вони нічого не можу вдіяти на полі бою. Тож лише втрачають і руйнують.

"Підрив Каховської ГЕС – це не просто терористичний акт, це акт проти самої природи. Екологічна катастрофа, до якої призведуть наслідки цього знущання з природи, буде жахлива", – написав Потап.

Христина Решетник

Страшні новини з самого ранку. Терористи підірвали Каховську ГЕС. Востаннє греблі на Дніпрі підривали за наказом Адольфа Гітлера 1943 року під час наступу радянських військ. І тепер знову. Вони думають, що це зупинить контрнаступ чи наші ЗСУ. Помиляються! Процес перемоги України не спинити,

– написала Христина Решетник.

Дружина незмінного ведучого "Холостяка" наголосила, що найважливіше зараз – це евакуювати людей. Вона попросила обізватися тих, хто з південних областей України. У коментарях написали користувачі з Нової Каховки, Херсона та ті, хто не може додзвонитися до родичів на лівобережжі Херсонщини.

Юрій Горбунов

"Черговий воєнний злочин окупантів! Екологічна і техногенна катастрофа! Вже офіційно заявлено! Росіяни підірвали машинну залу Каховської ГЕС. Затоплені села, порушення екосистеми цілого регіону, небезпека катастрофи на Запорізькій АЕС, яка охолоджує стержні водами Дніпра", – прокоментував Юрій Горбунов.

Він звернув увагу, що поки Росія вчиняє екоцид у ХХІ столітті, ООН святкує день російської мови.

Тіна Кароль

Співачка в інстаграм-сторіс оголосила, що її благодійний фонд готовий допомогти жителям Херсонщини й залишила контакти.

Реакція Тіни Кароль на підрив Каховської ГЕС / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катерина Репяхова

Дружина Віктора Павліка показала архівне відео з Нової Каховки, де ще три роки тому наголошувала, що це одне з їхніх найулюбленіших міст у концертних турах.

Нова Каховка. Ми з гастролями були там у всіх містечках, і не один рік. Мені важко уявити, що зараз там переживають люди,

– написала Катя Репяхова в інстаграм-сторіс.

Крім того, блогерка поділилася повідомленням, що у Новій Каховці затопило місцевий зоопарк, там загинуло багато тварин. "Їм і пекла мало", – прокоментувала Катя Репяхова.

Маша Єфросиніна

Немає слів. Ось що стається, коли твій сусід – кривавий терорист, країна, де людське життя нічого не означає. Знову багато людей загине, загинуть тварини. Тисячі українців втратять домівки, знову і знову,

– написала ведуча англійською.

Реакція Маші Єфросиніної на підрив Каховської ГЕС / Скриншот з інстаграм-сторіс

Надя Дорофєєва

Співачка поділилася твітом міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, де йдеться про те, що підрив Каховської ГЕС – це найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття.

Реакція Наді Дорофєєвої на підрив Каховської ГЕС / Скриншот з інстаграм-сторіс

alyona alyona

Російська армія підірвала Каховську ГЕС. Це черговий воєнний злочин терористів. Це справжній екоцид, наслідки якого важко навіть уявити. Окупанти знищили зоопарк у Новій Каховці. Тварини загинули. Вони знищують усе живе. Для них немає цінності життя будь-якої істоти. Ціль – геноцид,

– висловилася реперка.

Реакція alyona alyona на підрив Каховської ГЕС / Скриншот з інстаграм-сторіс

Слава Дьомін

Радіоведучий теж наголосив на тому, що востаннє греблі на Дніпрі підривали за наказом Гітлера, але від наступу радянських військ це не врятувало.

Не допомогло. І цього разу разу бункерному обісцяному від страху діду нічого не допоможе,

– емоційно висловився Слава Дьомін.

Реакція Слави Дьоміна на підрив Каховської ГЕС / Скриншот з інстаграм-сторіс

Наталія Могилевська

Співачка поділилася повідомленням від Укргідроенерго та наголосила на тому, що з Херсона сьогодні відправляється перший евакуаційний потяг.

Реакція Наталії Могилевської на підрив Каховської ГЕС / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тарас Цимбалюк

Реакція Тараса Цимбалюка на підрив Каховської ГЕС / Скриншот з інстаграм-сторіс

Олександр Еллерт

Реакція Еллерта на підрив Каховської ГЕС / Скриншот з інстаграм-сторіс