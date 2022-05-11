"Кадирівці йдуть до тебе": Остапчук розповів про погрози, які "прилітали" йому з Росії

У Володимира Остапчука було усього два друга з російського шоу-бізу – Басков і Кіркоров. Їм обом він написав у перші дні війни, а після цього його завалили погрозами з Росії. Писали навіть дружині Христині.

Володимир Остапчук зізнався, що як тільки дорікнув Кіркорову за мовчання, а Баскову під дописом про "миротворчу операцію" в Україні написав "Боже, яке кончене", його атакували хейтери. Росіяни "обривали" телефон його менеджеру Владу, який був вказаний у шапці інстаграм-профілю.

До теми Остапчук пригадав, як за пів року до війни Кіркоров жалівся, що не може виступати в Україні

Остапчуку "прилітати" погрози з Росії

З російських номерів почали телефонувати просто сотнями, з погрозами. "Остапчуку п*здець, передайте. Кадирівці вже знають, де він, ми його знайдемо. Ми вас вичислили, ми скинемо на вас ракету",

– пригадав Володимир Остапчук.

Росіяни залякували навіть його дружину Христину, писали: "Кадирівці йдуть до тебе". Крім того, хтось "злив" особистий номер шоумена, на який іноді дзвонять російські номери, і намагався зламати його сторінку в інстаграмі.

"Є така штука – подивитися місцерозташування акаунта в інстаграмі. І в мене там написано Російська Федерація, хоч я ніколи в житті не був у Росії. Це через те, що вони намагалися зламати мій інстаграм. Слава Богу, поки він не блокується", – поділився Остапчук.