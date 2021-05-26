Кабмін планує застосувати санкції проти 11 російських акторів

Кабінет Міністрів України у середу, 26 травня, планує затвердити проєкт щодо запровадження санкцій до 11 осіб. Ними є російські представники сфери культури та мистецтва.
Відповідна інформація з'явилась у порядку денному на сайті Кабміну. Проти російських акторів чиновники планують застосувати персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи.
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Планують застосувати санкції проти російських акторів
Розгляд цього питання ініціював віцепрем’єр-міністр Олексій Резніков, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Кабмін планує затвердити проєкт, який має на меті запропонувати на 3-денний розгляд Раді національної безпеки та оборони застосувати санкції до 11 акторів. До цього спрису увійшли:
- Володимир Вдовіченков,
- Жанна Еппле,
- Ольга Кабо,
- Дмитро Орлов,
- Олександр Петров,
- Євгеній Пронін,
- Анастасія Сланевська,
- Євгеній Стичкін,
- Ярослав Сумішевський,
- Павло Трубінер
- Олексій Чадов.
Російські представники сфери культури та мистецтва звинувачуються в "демонстративному та умисному" порушенню правил відвідування Криму.
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Зазначимо, нещодавно стало відомо, що російський співак Валерій Меладзе став одним з учасників українського музичного фестивалю Atlas Weekend. Через це у мережі почали обурюватися, адже артист ніколи відкрито не висловлювався про війну на Сході України. Втім, він не відвідував окупований Крим, щоб не потрапляти у "чорний список" України.