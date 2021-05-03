Julik привітав прихильників з Поливаним понеділком та облив їх водою: відео

Український шоумен Julik привітав шанувальників з Поливаним понеділком. Він оприлюднив короткий ролик, на якому віртуально облив підписників та побажав їм добра та очищення.

Наступного дня після Великодня віряни відзначають Поливаний понеділок. Це особливий та веселий день, у який вірять, що вода набуває чарівних здатностей – може оздоровити та продовжити життя. Також давньою традицією цього дня є обливання.

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Julik привітав з Поливаним понеділком

Шоумен та музикант Julik долучився до привітань і опублікував відповідний ролик на особистій сторінці в інстаграмі. На відео він зображений біля під'їзду будинку, у якому мешкає в столиці. В руках він тримав велику пляшку з водою, якою віртуально полив підписників, щоб вони були здоровими та щасливими.

Я з повагаю ставлюсь до українських традицій. Тим паче, коли вони корисні та приносять радість. Для мене це свято – яскравий спогад дитинства, коли ти обливаєшся й отримуєш не тільки задоволення, а й, за легендами, – очищення. Світлий день, світлі помисли й щастя. З Поливаним понеділком! Нехай вода змиє усі негаразди та незгоди.

– прокоментував шоумен.

Цього року знаменитості надали перевагу святкування Великодня разом із родиною. Оскільки карантинні обмеження досі діють на території України, то зірки збиралися за сімейними обдіами у вузькому колі.