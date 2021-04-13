Julik з дружиною та сином відправився у відпустку: яскраві фото з Єгипту

Український шоумен Julik разом із дружиною та сином вирушив у довгоочікувану відпустку. Для відпочинку сім'я обрала сонячний Єгипет. Там вони насолоджуються теплими днями та діляться світлинами з шанувальниками.

Шоумен наважився полетіти за кордон у час пандемії коронавірусу. Він мріяв про відпустку, тому вирішив сповна насолодитися нею на морському узбережжі.

Дивіться також Настя Каменських показала ранковий образ у халаті: нове фото з Мексики

Julik з сім'єю в Єгипті

Судячи з геолокації, артист відпочиває в Хургаді, що розташована в Єгипті. На світлинах Julik позує разом із сином Денисом та дружиною Катериною.

У дописах шоумен неодноразово зазначав, що настала пора перезавантаження. Він отримує задоволення та відновлюється після насичених робочих днів.

Julik не лише відпочиває на пляжі та купається в морі, а й активно проводить час з найріднішими людьми. Яскравими кадрами з довгоочікуваної подорожі артист ділиться у соціальних мережах. Зокрема, шоумен відвідує цікаві місця та вивчає тамтешню місцевість.

"Гарного ранку та сонячного дня!", – написав шоумен в одній з публікації.