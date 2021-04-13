Julik с женой и сыном отправился в отпуск: яркие фото из Египта
Украинский шоумен Julik вместе с женой и сыном отправился в долгожданный отпуск. Для отдыха семья выбрала солнечный Египет. Там они наслаждаются теплыми днями и делятся фотографиями с поклонниками.
Источник:инстаграм Julik
Шоумен решился улететь за границу во время пандемии коронавируса. Он мечтал об отпуске, поэтому решил сполна насладиться им на морском побережье.
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Julik с семьей в Египте
Судя по геолокации, артист отдыхает в Хургаде, расположенной в Египте. На фотографиях Julik позирует вместе с сыном Денисом и женой Екатериной.
В постах шоумен неоднократно отмечал, что настала пора перезагрузки. Он получает удовольствие и восстанавливается после насыщенных рабочих дней.
Julik не только отдыхает на пляже и купается в море, но и активно проводит время с родными людьми. Яркими кадрами с долгожданной путешествия артист делится в социальных сетях. В частности, шоумен посещает достопримечательности и изучает тамошнюю местность.
"Хорошего утра и солнечного дня!", – написал шоумен в одном из постов.
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