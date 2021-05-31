Jerry Heil відверто висловилася про участь в шоу "Холостяк"

Популярна українська співачка Jerry Heil зізналася, що для участі в шоу "Холостяк" вона занадто екстравагантна. Дівчина зазначила, що романтичних висловлювань, які зазвичай є на проєкті серед дівчат, від неї доведеться довго чекати.

Також дівчина прокоментувала ймовірну участь в проєкті "Холостячка". Такий допис неабияк зацікавив 174-тисячну аудиторію її підписників.

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Jerry Heil про участь в "Холостяку"

Дівчина зазначила, що для такого шоу вона занадто екстравагантна. Jerry Heil нестандартно одягається, її пісні мають оригінальні рими.

З пофігістичним ставленням до життя, слізних коментарів, наприклад: "Чому не я стала улюбленицею пана султана?", від мене доведеться довго чекати,

– написала в дописі Jerry Heil.

Виконавиця висловилася й про участь в "Холостячці". Jerry Heil наголосила, що таке шоу було б лише для того, щоб потішити країну.

"Це була б перша незаймана холостячка-сироїдка, яка молиться перед їжею та відмовляється від побачень, бо в неї релізи. А уявляєте, якби я вкінці ще заміж вийшла?", – поділилася думками Jerry Heil.

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Реакція мережі

Прихильників зірки зацікавила така публікація. Багато чоловіків зазначають, що мріють стати учасниками "Холостячки", якщо там буде Jerry Heil. А дівчата з радістю дивитимуться романтичне реаліті з виконавицею.