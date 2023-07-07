Jerry Heil тепер продюсерка: хто став першою підлеглою співачки

Популярна українська співачка Jerry Heil створила власний лейбл Nova Music. Зірка пояснила, чому прийняла таке рішення та вже навіть має першу підлеглу – співачку Vitaliia.

Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шемаєва, розповіла перші деталі в Інстаграмі. Артистка запевняє, що її лейбл стане втіленням нового погляду на шоу-бізнес, адже один із головних його принципів – чесність.

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Чому Jerry Heil вирішила стати продюсеркою

У соцмережах співачка пояснила, що хоче допомогти молодим музикантам. За її словами, колись вона сама писала лейблам за співпрацю, працювала в музичних програмах і сама писала аранжування.

Вона змушувала мене, інтровертку, вилазити з нори і йти знайомитися з іншими представниками індустрії, бо знала, що моя мрія — бути українською музиканткою нового покоління. Вона — то я, яка усвідомила, чого я хочу від цього життя,

– написала Jerry Heil.

Яна додала, що з початком повномасштабної війни зрозуміла, що хоче бути корисною.

"Я хочу, щоб на усі ті речі, які я перечислила, молоді музиканти не витрачали дорогоцінний час, який можна присвятити творчості. Хочу щоб не витрачали роки на формування команди, що резонує з їх цінностями", – висловилася співачка.

Хто став першою підлеглою Nova Music

Першою артисткою лейблу Nova Music стала Vitaliia. Нагадаємо, що у 2022 році в соцмережах завірусилася її гумористична пісня "Чом тобі, вороже, не спиться". Про це Jerry Heil розповіла в інтерв’ю Жені Яновичу.

Нагадаємо, що сама Jerry Heil донедавна співпрацювала з лейблом Enko, які також опікуються такими артистами, як Kalush Orchestra, Alyona Alyona, Skofka та Kozak Siromaha. Схоже, вони завершили свою співпрацю.

До слова, співачка раніше оцінила виступ гурту TVORCHI на Євробаченні-2023. За її словами, заспівали музиканти гідно. Крім того, Jerry Heil розсекретила, чи планує знову йти на Нацвідбір наступного року.