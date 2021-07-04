Jerry Heil розсекретила, скільки зірки платять їй за пісні

Українська співачка та блогерка Jerry Heil є авторкою пісень для багатьох артистів. В інтерв'ю дівчина зізналась, що знаменитості у середньому платять їй за треки кілька тисяч доларів.

Відома українська співачка та блогерка Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) стала відомою як авторка пісень ще до того, як сама стала артисткою. Чимало зірок купувало й досі купує пісні у співачки.

До слова Я єврей, – Володимир Дантес зізнався, чому не хоче бути підопічним Потапа

Jerry Heil про вартість її пісень

Зірка не стала лукавити чи соромитися вартості пісень, тому відверто назвала, скільки приблизно коштує її трек.

В середньому я оцінюю свої пісні в районі декількох тисяч доларів,

– зізналась Jerry Heil.

Ведуча Катя Осадча також запитала, чи не стає для Яни важким вибором – віддати пісню замовнику, чи залишити її собі та презентувати шанувальникам. Однак блогерка наголосила, що вона відчуває, для кого буде наступна пісня.

"У цьому випадку я сурогатна мама, тому що я знаю заздалегідь для кого я виношую цю пісню", – зазначила Яна.

Так Jerry Heil написала пісню для Тіни Кароль. Та зірка зізналась, що трохи соромиться показати співачці композицію.

Зазначимо, артистка продала пісні й Володимирові Дантесу, який нещодавно випустив альбом. 4 композиції з платівки належать саме Jerry Heil. Яна зізналась, що чоловік Дорофеєвої навіть постійно переплачує за пісні, через що вона почувається незручно.

Додамо, одною з відомих авторок пісень є також реперка Alyona Alyona. Вона написала декілька треків для Монатіка, Тіни Кароль та Alekseev. Артистка зізналася, що також за одну пісню отримує декілька тисяч доларів.