Jerry Heil вакцинується від коронавірусу за кордоном: яку країну обрала співачка

Українська співачка Jerry Heil влітку перемогла на міжнародному музичному конкурсі й виграла поїздку до США. Однак в Україні артистка не встигає вакцинуватися, а без щеплення її не пустять в Америку. Щоб отримати бажану вакцину, зірка відправилася в Румунію.

26-річна співачка не хотіла вакцинуватися. Вона зазначала, що прагне відтягнути цей момент до останнього, щоб подивитися, як живуть вакциновані друзі. Однак зовсім скоро Jerry Heil має летіти в США, тому в неї нібито не залишається вибору.

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Jerry Heil вакцинується в Румунії

Виконавиця скаржилася, що препарату Moderna в пунктах вакцинації немає, а чекати на дві дози Pfizer їй ніколи. А саме ці вакцини визнані в США й доступні в Україні.

Тому Jerry Heil звернулася до фанатів, щоб вони порадили, де можна щепитися препаратом Johnson&Johnson. Прихильники порадили зірці організатора подорожей, який вирушає в Румунію й бонусом поїздки є щеплення саме цією вакциною. Артистка не барилася й вирушила в мандрівку, де зможе отримати сертифікат вакцинації ЄС.

Щоправда, саме цю вакцину Jerry Heil обрала несвідомо й не за порадою лікарів. Все тому, що при щепленні Johnson&Johnson потрібна лише одна доза.



Jerry Heil поїхала в Румунію / Скриншот інстаграм-сторіз Jerry Heil

Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi . Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого лікаря.

Зверніть увагу, від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала в Україні наприкінці лютого, від коронавірусу щепилися чимало українських знаменитостей. Вони на власному прикладі показують, що саме щеплення допоможе вберегти себе та рідних від важкого перебігу хвороби та мінімізує ризик інфікування. Хто з відомих людей щепився – дізнавайтеся за посиланням.