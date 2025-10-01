Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці.
Jerry Heil розповіла про те, як минув її вересень. Співачка з цієї нагоди опублікувала серію світлин, що були зроблені впродовж місяця. Серед фото можна помітити статуетки Євробачення, які до цього вигравали українські артисти: Джамала, Руслана та Kalush Orchestra. Цю світлину вона підписала так: "Ні на що не натякаю", заінтригувавши шанувальників.
Зауважимо, прийом заявок на участь в Національному відборі Євробачення-2026 розпочався з 3 вересня. Подати свою кандидатуру на участь в пісенному конкурсі можна ще до 27 жовтня 2025 року. Про це повідомило Суспільне.Євробачення.
Скільки разів Jerry Heil брала участь у Нацвідборах на Євробачення?
- Вперше свої сили співачка спробувала у 2020 році. Тоді вона представила англомовний трек Vegan, пройшла до фіналу Нацвідбору, та перемогу не здобула.
- У 2023 Яна вдруге взяла участь в Національному відборі на Євробачення з піснею When God Shut The Door, проте представляти Україну тоді поїхали Tvorchi.
- Наступного року Jerry Heil подалася на конкурс не сама, а в дуеті з реперкою alyona alyona. Вони виконували композицію Teresa & Maria і перемогли в Нацвідборі-2024. У фіналі Євробачення представниці України вибороли третє місце, а перше місце тоді посіли артисти зі Швейцарії Nemo.