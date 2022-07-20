У дуеті з мамою: Jerry Heil переспівала трек Kupala

Співачка Jerry Heil заспівала в дуеті з мамою. Перебуваючи на відстані, їм вдалося разом записати кавер на пісню Kupala.

Jerry Heil вже декілька місяців перебуває за кордоном, виступає на благодійних концертах. Її мама залишилася в Україні. Але виконавиця змогла записати разом з нею спільний трек.

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Jerry Heil заспівала з мамою

На відстані Jerry Heil та її мама Людмила переспівали пісню Kupala. Цікаво, що це вже не перша колаборація доньки й мами. Можливо, зовсім скоро вони презентують спільну авторську пісню.

У коментарях під відео шанувальники Jerry Heil засипають такий дует компліментами.

"Аж мурахи по шкірі".

"Які ж ви з мамою класні! Чудовий дует!"

"Дуже круто!"

"Ви прекрасні й талановиті!"

"Ви гарний дует, душевний!"

Нагадаємо, раніше українські співачки Jerry Heil та Alyona Alyona випустили спільний з німецькою артисткою Ela трек Kupala, а також відеокліп на нього: "У цьому кліпі історія нашої культури! Це українськомовний фільм "Вечір на Івана Купала", знятий на студії Довженка ще 50 років тому! Закликаю передивитися! А пісня Kupala ніби стала саундтреком до нього й оживила фільм для нас, сучасників!".

Jerry Heil, Alyona Alyona, Ela – Kupala: дивіться відео онлайн