Jerry Heil випустила кліп "Кохайтеся чорнобриві", де показала молоду Писанку та Зеленського
Джерело:ютуб-канал Jerry Heil
У Jerry Heil відбулася прем'єра пісні "Кохайтеся чорнобриві", яка встигла стати народним хітом. У кліпі вона показала президента Зеленського та кадри з фільму "Москаль-чарівник", в якому знімалася легендарна Руслана Писанка.
Ще до офіційного релізу пісня-мем Jerry Heil стала народною мантрою та підкорила тікток. Її слова "кохайтеся чорнобриві, та не з москалями" взято з поеми "Катерина" Тараса Шевченка. Так, у свій хіт співачка вклала потужний соціальний підтекст.
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Jerry Heil випустила хіт "Кохайтеся чорнобриві"
Трек починається з панчлайну від президента Володимира Зеленського: "Слава Україні! Слава нації і кожному відоме продовження". У відео ж з'явилася молода Руслана Писанка.
Співачка пояснила, що у кліпі на трек "Кохайтеся чорнобриві" хотіла використати кадри забутих українських кінострічок і так натрапила на фільм "Москаль-чарівник" з Русланою Писанкою в головній ролі. Незадовго після цього акторка померла від раку.
Все було ідеально: горда постать незалежної української жінки, дурник-москаль – ніби візуальна трансляція заповіту Шевченка. За декілька тижнів від початку підготовки ми дізналися про трагедію – Руслани Писанки не стало. Тепер ця відеоробота – це також заклик цінувати своїх геніїв та талантів за життя,
– наголосила Jerry Heil.
Jerry Heil – Кохайтеся чорнобриві: дивіться відео онлайн
Реакція мережі на "Кохайтеся чорнобриві" Jerry Heil
Українській публіці дуже сподобався запальний трек Jerry Heil. Окреме дякую користувачі сказали за кадри з Русланою Писанкою:
- "Качає біт, душа співає, сміливість наша серце зігріває! Потужно! Позитивно та з сильним посилом! Все буде Україна! Наша культура справжня та автентична";
- "Більш позитивної пісні, яка відволіче від поганого, я ще не чула. Україна переможе";
- "Дуже красиво. З перший нот наспівується і погляд неможливо відірвати від кліпу. Руслана Писанка, сумуємо";
- "Пісня фантастична, тільки сумно, що легенди Руслани Писанки більше з нами немає. Дякую, Джеррі";
- "Та ще й в пам'ять Руслани Писанки. Яка ж ти молодчина, талановита наша зіронько. Творчого тобі вогню завжди";
- "Як же приємно було побачити нашу Руслану. Царство небесне цій світлій людині. А Україні слава! Слава нації".