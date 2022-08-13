Jerry Heil випустила кліп "Кохайтеся чорнобриві", де показала молоду Писанку та Зеленського

У Jerry Heil відбулася прем'єра пісні "Кохайтеся чорнобриві", яка встигла стати народним хітом. У кліпі вона показала президента Зеленського та кадри з фільму "Москаль-чарівник", в якому знімалася легендарна Руслана Писанка.

Ще до офіційного релізу пісня-мем Jerry Heil стала народною мантрою та підкорила тікток. Її слова "кохайтеся чорнобриві, та не з москалями" взято з поеми "Катерина" Тараса Шевченка. Так, у свій хіт співачка вклала потужний соціальний підтекст.

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Jerry Heil випустила хіт "Кохайтеся чорнобриві"

Трек починається з панчлайну від президента Володимира Зеленського: "Слава Україні! Слава нації і кожному відоме продовження". У відео ж з'явилася молода Руслана Писанка.

Співачка пояснила, що у кліпі на трек "Кохайтеся чорнобриві" хотіла використати кадри забутих українських кінострічок і так натрапила на фільм "Москаль-чарівник" з Русланою Писанкою в головній ролі. Незадовго після цього акторка померла від раку.

Все було ідеально: горда постать незалежної української жінки, дурник-москаль – ніби візуальна трансляція заповіту Шевченка. За декілька тижнів від початку підготовки ми дізналися про трагедію – Руслани Писанки не стало. Тепер ця відеоробота – це також заклик цінувати своїх геніїв та талантів за життя,

– наголосила Jerry Heil.

Jerry Heil – Кохайтеся чорнобриві: дивіться відео онлайн

Реакція мережі на "Кохайтеся чорнобриві" Jerry Heil

Українській публіці дуже сподобався запальний трек Jerry Heil. Окреме дякую користувачі сказали за кадри з Русланою Писанкою: