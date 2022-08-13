Jerry Heil выпустила клип "Кохайтеся чорнобриві", где показала молодую Писанку и Зеленского

В Jerry Heil состоялась премьера песни "Кохайтеся чорнобриві", которая успела стать народным хитом. В клипе она показала президента Зеленского и кадры из фильма "Москаль-чарівник", в котором снималась легендарная Руслана Писанка.

Еще до официального релиза песня-мем Jerry Heil стала народной мантрой и покорила тикток. Ее слова "кохайтеся чорнобриві, та не з москалями" взяты из поэмы "Катерина" Тараса Шевченко. Так, в свой хит певица вложила мощный социальный подтекст.

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Jerry Heil выпустила хит "Кохайтеся чорнобриві"

Трек начинается с панчлайна от президента Владимира Зеленского: "Слава Україні! Слава нації і кожному відоме продовження". В видео появилась молодая Руслана Писанка.

Певица обяснила, что в клипе на трек "Кохайтеся чорнобриві" хотела использовать кадры забытых украинских кинолент и так наткнулась на фильм "Москаль-чарівник" с Русланой Писанкой в главной роли. Незадолго после этого актриса умерла от рака.

Все было идеально: гордая фигура независимой украинской женщины, дурачок-москаль – будто визуальная трансляция завещания Шевченко. Через несколько недель с начала подготовки мы узнали о трагедии – Русланы Писанки не стало. Теперь эта видеоработа – это также призыв ценить своих гениев и талантов при жизни,

– подчеркнула Jerry Heil.

Jerry Heil – Кохайтеся чорнобриві: смотрите видео онлайн

Реакция сети на "Кохайтеся чорнобриві" Jerry Heil

Украинской публике очень понравился зажигательный трек Jerry Heil. Отдельное спасибо пользователи сказали за кадры с Русланой Писанкой: