Jerry Heil выпустила клип "Кохайтеся чорнобриві", где показала молодую Писанку и Зеленского
Источник:ютуб-канал Jerry Heil
В Jerry Heil состоялась премьера песни "Кохайтеся чорнобриві", которая успела стать народным хитом. В клипе она показала президента Зеленского и кадры из фильма "Москаль-чарівник", в котором снималась легендарная Руслана Писанка.
Еще до официального релиза песня-мем Jerry Heil стала народной мантрой и покорила тикток. Ее слова "кохайтеся чорнобриві, та не з москалями" взяты из поэмы "Катерина" Тараса Шевченко. Так, в свой хит певица вложила мощный социальный подтекст.
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Jerry Heil выпустила хит "Кохайтеся чорнобриві"
Трек начинается с панчлайна от президента Владимира Зеленского: "Слава Україні! Слава нації і кожному відоме продовження". В видео появилась молодая Руслана Писанка.
Певица обяснила, что в клипе на трек "Кохайтеся чорнобриві" хотела использовать кадры забытых украинских кинолент и так наткнулась на фильм "Москаль-чарівник" с Русланой Писанкой в главной роли. Незадолго после этого актриса умерла от рака.
Все было идеально: гордая фигура независимой украинской женщины, дурачок-москаль – будто визуальная трансляция завещания Шевченко. Через несколько недель с начала подготовки мы узнали о трагедии – Русланы Писанки не стало. Теперь эта видеоработа – это также призыв ценить своих гениев и талантов при жизни,
– подчеркнула Jerry Heil.
Jerry Heil – Кохайтеся чорнобриві: смотрите видео онлайн
Реакция сети на "Кохайтеся чорнобриві" Jerry Heil
Украинской публике очень понравился зажигательный трек Jerry Heil. Отдельное спасибо пользователи сказали за кадры с Русланой Писанкой:
- "Качает бит, душа поет, смелость наше сердце согревает! Мощно! Положительно и с сильным посылом! Все будет Украина! Наша культура настоящая и аутентичная";
- "Более позитивной песни, которая отвлечет от плохого, я еще не слышала. Украина победит";
- "Очень красиво. С первых нот напевается и взгляд невозможно оторвать от клипа. Руслана Писанка, скучаем";
- "Песня фантастическая, только грустно, что легенды Русланы Писанки больше с нами нет. Спасибо, Джерри";
- "Да еще и в память Русланы Писанки. Какая ты молодчина, талантливая наша звездочка. Творческого тебе огня всегда";
- "Как же приятно было увидеть нашу Руслану. Царство небесное этому светлому человеку. А Украине слава! Слава нации".