У Львові відбудеться музичний фестиваль Jazz Bez: насичена програма заходу

22-й фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez пройде у Львові наприкінці 2022 року. У ньому візьмуть участь виконавці не лише з України, а події зможуть відвідати від малих поціновувачів музики до найстарших.

Як повідомили у пресслужбі заходу, головною темою Jazz Bez стане культурна релокація. На сцені виступатимуть виконавці з Польщі, Аргентини, Бельгії та України, а сам фестиваль пройде у містах України (Рівне, Дрогобич, Умань), а також у Польщі (Перемишль).

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Фестиваль Jazz Bez пройде 2 – 6 грудня, але деякі з події стартують вже в кінці листопада. Вперше на заході представлять Jazz Bez Kids – спеціальну програму для наймолодших відвідувачів, підготовлену разом з диригенткою Іриною Вакуліною. Окрім цього відбудеться програма Jazz Bez Junior — окремий виступ зі студентами кафедри джазу Львівської національна музичної академії імені Миколи Лисенка.

За понад два десятиліття існування Jazz Bez ніколи не зупинявся – був сценою для міжнародної підтримки і голосом нової музики Помаранчевої Революції та Революції Гідності, місцем важливих зустрічей і народженням нових ідей у 2000-му, 2010-му, 2020-му… Ми переконані, що сила культури, велика сила мистецтва – надважлива і у важкі часи війни. Попри труднощі, заради перемоги – ми згуртовуємось і творимо, бо віримо у наше прекрасне майбутнє,

– розповіла артдиректорка та ведуча фестивалю Марта Більська.

ХХІІ фестиваль Jazz Bez пройде за підтримки Інституту стратегії культури та громадського об’єднання "Вірменська 35", організації America House у Львові, Польського Інституту в Києві та Генерального Консульства Республіки Польща у Львові.

Нагадаємо, що Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики є знаковою подією для Львова. У 2001 році його заснувало мистецьке об’єднання "Дзиґа" і відтоді подія щороку відбувається на початку грудня. На це свого часу не змогла вплинути Революція Гідності, пандемія чи війна – захід однаково об'єднує меломанів в Україні та інших куточках світу.



Програма заходів Jazz Bez 2022 у Львові / Фото пресслужби

Програма Jazz Bez 2022

Львів, 28 листопада – 4 грудня

Понеділок, 28 листопада

14:00 – Тренінг-лекція артдиректорки Jazz Bez Марти Більської "Бути сміливим, зокрема на сцені" для студентів кафедри джазу й популярної музики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / місце: Львівська національна музична академія Лисенка

16:00 – Jazz Bez Junior, відкрита репетиція студентів джазової кафедри / місце: Львівська національна музична академія Лисенка

Вівторок, 29 листопада

17:00 – Освітня екскурсія для дітей і підлітків у Музичну школу Михайла Балога Vedel School / місце: Vedel School

Середа, 30 листопада

18:00 – Вечір спогадів "Маркіян Іващишин: значення і вплив" від America House Lviv та Інституту стратегії культури / місце: America House Lviv

Четвер, 1 грудня

14:00 – Лекція Марти Більської "Вибір бути вільними" / місце: Львівська національна музична академія Лисенка

18:00 – Практична лекція і майстер-клас для духових "Порівняння американських та європейських музичних тенденцій у 2022 році" від джазового трубача Якова Цвєтінського / місце: America House Lviv

П’ятниця, 2 грудня

19:00 – Вечір кримськотатарської культури та концерт квартету Усеіна Бекірова / місце: артцентр "Дзиґа"

Субота, 3 грудня

11:00 – Науково-освітній "ДжазФорум" / місце: Львівська національна музична академія Лисенка

13:00 – JazzBezKids, інтерактивне заняття для дітей ВПО та місцевих дітей під керівництвом Ірини Вакуліної / місце: артцентр "Дзиґа"

17:00 – Концерт студентів джазової кафедри Музичної академії Jazz Bez Junior. Майстер-класи зіркових гостей фестивалю / місце: Львівська національна музична академія Лисенка

19:00 – Іван Падуарт (Бельгія) та Jazz Forum Talents (Польща) / місце: артцентр "Дзиґа"

Неділя, 4 грудня

13:00 – JazzBezKids, інтерактивне заняття для дітей ВПО та місцевих дітей під керівництвом Ірини Вакуліної / місце: артцентр "Дзиґа"

18:00 — "ДжазРелокація", air в закапелку Марека Іващишина

19:00 – Батл трубачів "Чия труба звучить переможніше?" із Себастьяном Грещуком (Аргентина)

20:00 – великий джем-сейшн

Вівторок, 6 грудня

Музично-перфомативне дійство від Влодка Кауфмана, Халіла Халілова, Мар'яна Пирога / місце: співоче поле у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай)