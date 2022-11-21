Как сообщили в пресс-службе, главной темой Jazz Bez станет культурная релокация. На сцене выступят исполнители из Польши, Аргентины, Бельгии и Украины, а сам фестиваль пройдет в городах Украины (Ровно, Дрогобыч, Умань), а также в Польше (Перемышль).

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Фестиваль Jazz Bez пройдет 2 – 6 декабря, но некоторые события стартуют уже в конце ноября. Впервые на мероприятии представят Jazz Bez Kids – специальную программу для самых молодых посетителей, подготовленную вместе с дирижером Ириной Вакулиной. Кроме этого состоится программа Jazz Bez Junior – отдельное выступление со студентами кафедры джаза Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко.

За более чем два десятилетия существование Jazz Bez никогда не останавливался – был сценой для международной поддержки и голосом новой музыки Оранжевой Революции и Революции Достоинства, местом важных встреч и рождением новых идей в 2000-м, 2010-м, 2020-м… Мы убеждены, что сила культуры, великая сила искусства – сверхважная и в трудные времена войны. Несмотря на трудности ради победы – мы сплачиваемся и творим, потому что верим в наше прекрасное будущее,

– рассказала артдиректор и ведущая фестиваля Марта Бельская.

ХХІІ фестиваль Jazz Bez пройдет при поддержке Института стратегии культуры и общественного объединения Армянская 35, организации America House во Львове, Польского Института в Киеве и Генерального Консульства Республики Польша во Львове.

Напомним, что Международный фестиваль современной импровизационной музыки – знаковое событие для Львова. В 2001 году его основало художественное объединение "Дзига" и с тех пор событие ежегодно происходит в начале декабря. На это в свое время не смогла повлиять Революция Достоинства, пандемия или война – мероприятие все равно объединяет меломанов в Украине и других уголках мира.



Программа мероприятий Jazz Bez 2022 во Львове / Фото прессслужбы

Программа Jazz Bez 2022

Львов, 28 ноября – 4 декабря

Понедельник, 28 ноября

14:00 – Тренинг-лекция артдиректора Jazz Bez Марты Бельской "Быть смелым, в частности на сцене" для студентов кафедры джаза и популярной музыки Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко / место: Львовская национальная музыкальная академия Лысенко

16:00 – Jazz Bez Junior, открытая репетиция студентов джазовой кафедры / место: Львовская национальная музыкальная академия Лысенко

Вторник, 29 ноября

17:00 – Образовательная экскурсия для детей и подростков в Музыкальную школу Михаила Балога Vedel School / место: Vedel School

Среда, 30 ноября

18:00 – Вечер воспоминаний "Маркиян Иващишин: значение и влияние" от America House Lviv и Института стратегии культуры / место: America House Lviv

Четверг, 1 декабря

14:00 – Лекция Марты Бельской "Выбор быть свободными" / место: Львовская национальная музыкальная академия Лысенко

18:00 – Практическая лекция и мастер-класс для духовых "Сравнение американских и европейских музыкальных тенденций в 2022 году" от джазового трубача Якова Цветинского / место: America House Lviv

Пятница, 2 декабря

19:00 – Вечер крымскотатарской культуры и концерт квартета Усеина Бекирова / место: артцентр "Дзига"

Суббота, 3 декабря

11:00 – Научно-образовательный "ДжазФорум" / место: Львовская национальная музыкальная академия Лысенко

13:00 – JazzBezKids, интерактивное занятие для детей ВПЛ и местных детей под руководством Ирины Вакулиной / место: артцентр "Дзига"

17:00 – Концерт студентов джазовой кафедры Музыкальной академии Jazz Bez Junior. Мастер-классы звездных гостей фестиваля / место: Львовская национальная музыкальная академия Лысенко

19:00 – Иван Падуарт (Бельгия) и Jazz Forum Talents (Польша) / место: артцентр "Дзига"

Воскресенье, 4 декабря

13:00 – JazzBezKids, интерактивное занятие для детей ВПЛ и местных детей под руководством Ирины Вакулиной / место: артцентр "Дзига"

18:00 - "ДжазРелокация", air в закоулке Марека Иващишина

19:00 – Батл трубачей "Чья труба звучит победнее?" с Себастьяном Грещуком (Аргентина)

20:00 – большой джем-сейшн

Вторник, 6 декабря

Музыкально-перфомативное действо от Влодка Кауфмана, Халила Халилова, Марьяна Пирога / место: певческое поле в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого (Шевченковская роща)