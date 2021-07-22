36-річна Ізабель Гулар має не лише красиве тіло, а й шалену енергетику. Тому будь-яке місце, в якому вона з'являється, стає казковим. Тим більше якщо це острів посеред Егейського моря. На мальовничому узбережжі "ангел" Victoria's Secret влаштувала спекотну фотосесію.

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У кадрі вона з'явилась у білому купальнику з дуже високими розрізами на стегнах. Він дозволив засвітити пружні сідниці та підтягнуті ніжки.

Ще однією родзинкою пляжного вбрання стало екстремально глибоке декольте. Однак Ізабель Гулар не стала переходити межу й одягла яскраво-червону сорочку з принтом, котру зав'язала на талії.

Під ефектний елемент look супермодель підібрала трендові окуляри в стилі ретро.

Ізабель Гулар в купальнику з розрізами / Фото з інстаграму супермоделі

Крім того, на зірці сережки-кільця, браслети, десятки каблучок і ланцюжків. Волосся зваблива Ізабель Гулар зібрала у високий хвіст, який трохи підкрутила. Так, вона нагадувала дівчину з 90-х.

Ізабель Гулар в купальнику з розрізами / Фото з інстаграму супермоделі