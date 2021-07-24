Також зірка похизувалася бездоганною фігурою, про яку мріють чимало дівчат. 36-річна красуня підтримує спортивну форму, регулярно тренується, дбає про себе.

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Ізабель для багатьох є прикладом, адже вона щоразу демонструє жіночність, сексуальність, пристрасність. Кожна світлина та відео наповнені її шаленою енергетикою.

На ролику, який Гулар днями поширила в мережі, вона майстерно плавала в басейні. Гаряча бразильська красуня продемонструвала розкішну фігуру та похизувалася сексуальними формами.

Модель плавала у яскравому купальнику на зав'язки, що гарно підкреслив її груди та апетитні сідниці. Звісно, що увагу також привертає ідеальна золотиста засмага "ангела" Victoria's Secret.