Ієн Воткінс перебував у в'язниці HMP Wakefield за сексуальні злочини проти дітей. Пише Showbiz 24 з посиланням на BBC.

У суботу вранці поліцію викликали до в'язниці через напад на ув'язненого. Його оголосили мертвим на місці події. Речник тюремної служби заявив, що їм відомо про інцидент.

Ми не можемо надати подальших коментарів, поки поліція проводить розслідування,

– додав він.

У серпні 2023 року на чоловіка вже нападали у в'язниці, але отримані травми не загрожували життю.

Ієна Воткінса було ув'язнено у грудні 2013 року за низку сексуальних злочинів проти дітей, зокрема йдеться про спробу зґвалтування немовляти. Співака засудили до 29 років позбавлення волі з подальшими 6 роками умовного терміну. Двох співобвинувачених, матерів дітей, ув'язнили на 14 і 17 років.

Менш ніж два тижні тому був опублікований звіт, в якому зазначалося, що рівень насильства у в'язниці "значно зріс".

Багато в'язнів розповідали нам, що почуваються у небезпеці, особливо старші чоловіки, засуджені за сексуальні злочини, які все частіше перебувають у в'язниці з молодшими в'язнями,

– йдеться у звіті головного інспектора в'язниць.

Вокаліст Lostprophets визнав свою провину у спробі зґвалтування і сексуальному насильстві над дитиною віком до 13 років, але не визнав себе винним у зґвалтуванні.

Воткінс також визнав:

змову з метою зґвалтування дитини;

три звинувачення у сексуальному насильстві за участю дітей;

сім звинувачень, які пов'язані фотографуванням, виготовленням або зберіганням непристойних зображень дітей;

одне звинувачення у зберіганні екстремального порнографічного зображення, що містить статевий акт з твариною.

У 2014 році суд відхилив апеляцію співака щодо скорочення терміну.

Коротко про Ієна Воткінса і гурт Lostprophets