Вона поза законом, – Іво Бобул хвацько вигородив Софію Ротару за концерти в Росії

Іво Бобул – кум сестрам Софії Ротару, тож з народною в нього теплі стосунки. Співак не засуджує її за гастролі Росією після окупації Криму та Донбасу, бо вона "поза законом". Ба більше, він нібито не знає, що вона виступала в країні-агресорці останні 8 років.

Іво Бобул скаржиться на російських співаків, які десятиліттями перекривали йому дорогу в шоу-біз і засуджує українських колег, які "паслися" в Москві. Він вважає, що артист не може бути поза політикою, але для Софії Ротару робить виняток. Зірка прирівняв її до Пугачової та натякнув, що селебриті такого масштабу можуть заробляти де заманеться.

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Іво Бобул вигородив Софію Ротару за гастролі Росією

Іво Бобул нібито не в курсі, що всі 8 років війни до повномасштабного вторгнення Софія Ротару виступала на російських фестивалях "Пісня року", "Нова хвиля", знімалася в новорічних вогниках у Москві, отримувала там нагороди та дружила з путіністом Кіркоровим. Він, схоже, закрив на це очі, тоді як Потапу дещо пригадав.

Софія Ротару поза законом, як Пугачова. Не можна рівняти те, що не можна рівняти. Висота цих артистів дуже велика. До них треба дотягнутися, щоб мати такі преференції. Я не знаю, де Ротару виступала, у мене немає інформації. Я знаю, що вона зараз в Україні. Не треба копатися в якійсь білизні, було й було. Де вона зараз, що вона зараз робить, це мене цікавить. Окрім неї їздили, знімали штани на сцені, показували зади. А дуже багато перефарбувалися, бо зрозуміли, що Україна переможе,

– висловився Іво Бобул.

"Я не суддя, але кожен має клепку в голові. Кожен міг подумати, що він робить. Гроші можна заробити, але повага до себе, до свого народу, держави має бути на першому місці… Я за себе відповідаю, інші мене не цікавлять. У них є голова на плечах, хай думають самі", – додав артист.

Іво Бобул уже висловлювався про позицію Софії Ротару . Він вважає, що народній не обов'язково публічно називати Росію агресором і терористом, бо її мовчазної підтримки достатньо. "Людям такого складу може іноді однієї присутності достатньо, навіщо говорити?" – коментував співак.

До речі, сам співак радий, що російським селебриті нарешті закрили доступ в Україну, адже завдяки цьому і його почули.

"Той багаж, який ніс наш шоубізнес, відпав. Маю на увазі російських акторів, співаків, які виступали тут. Перед ними стелилися, і червоні доріжки, і зарплати, і гроші, все, що було. До нас поваги не було. Треба поважати своїх, я завжди казав це. Тепер схопилися. Усі розуміють, що пора поважати свою мову, культуру, бо як не буде своєї культури, буде інша, і платитимеш тим, а не своїм", – наголосив Іво Бобул.