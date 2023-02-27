Іво Бобул обізвав жінок меркантильними й зі скандалом пішов з інтерв'ю: вірусне відео

В інтерв'ю Еммі Антонюк Іво Бобул висловив своє ставлення до жінок. Він назвав їх меркантильними й порадив дивитися на душу, а не на гроші. Дівчина заступилася за "половину людства", а артист зі скандалом пішов зі студії.

У свіжому інтерв'ю 69-річний Іво Бобул назвав жінок "розбалуваними", бо вони "дуже багато хочуть" і перебирають чоловіками. Народний артист нібито переживає за молодих хлопців, які можуть закохатися в таких, що "скачуть по ліжках" у пошуку принца.

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Іво Бобул образив жінок і влаштував скандал

Дівчата, треба задуматися, що треба поважати ту людину, яка тебе вибрала. Може, він не такий багатий. Душу треба шукати, а не гроші. Ми забули, що кожна людина має душу. А ми дивимось гроші, гроші, квартири, багатство. А молоді, хлопцям треба знати, що є різні дівчата. Є хороші дівчата, які сидять по домам і не виходять,

– заявив Іво Бобул.

Емма Антонюк підкреслила, що це "пародійний карикатурний образ жінок", але співак не погодився, бо прожив життя й бачить це по своїх друзях.

"Я не ображаю жінок, а просто сказав, що змінилися жінки. Стали меркантильними. Що таке меркантильність? Думають тільки про себе, про гроші, про те, щоб жити класно, машини, хата. А ніхто не думає, де чоловік може взяти це все. Не всі можуть бути банкірами, "папіками", – пожалівся народний артист.

Ба більше, Іво Бобул перейшов на особистості й дорікнув інтерв'юерці, що у 32 роки вона самотня, незаміжня й без дитини. Він попросив "не мокати його в унітаз", не говорити "всяку херню", зняв гарнітуру й пішов зі скандалом.

Іво Бобул обізвав жінок меркантильними: дивіться відео онлайн (з 29:50)

У коментарях відреагували бурхливо й зауважили, що Іво Бобул уособлює все своє покоління: