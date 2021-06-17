Іво Бобулу – 68: хіти естрадного артиста, які впізнає кожен

Український виконавець Іво Бобул 17 червня відзначає своє 68-річчя. На його піснях виросли мільйони українців, які чули їх з вітальних відеороликів по телебаченню та на різних святкових подіях. Яким був творчий шлях виконавця та які пісні ми наспівуємо досі, коли чуємо з аудіопрогравачів – читайте далі.

Іменинник Іво Бобул народився на Чернівеччині у багатодітній сім'ї українців румунського походження. Після закінчення школи переїхав у Слов'янськ Донецької області, аби вступити в місцеве училище. Згодом служив у радянській армії, але під час служби часто їздив із концертами по військових частинах.

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Його першою сходинкою у кар'єрі стала участь у колективі ВІА "Море" Севастопольського відділення Кримської державної філармонії. Його у 1979 році запросив композитор Валерій Громцев, який теж – із Чернівеччини.

Згодом Бобул працював у ВІА "Черемош" та ВІА "Жива вода" Чернівецької обласної філармонії (1980 – 1981). Саме тоді він записав свої відомі хіти "Якщо любиш, кохай", "Зоряна ніч", "Краю мій, край", "Я побачив гори" та інші.

З 1984 року працював у Тернопільській філармонії солістом та керівником ВІА "Віватон", а з 1997-го – солістом Чернівецької обласної філармонії.



Молодий Іво Бобул / Архівне фото з фейсбуку співака

Найбільша популярність до нього прийшла з 1990-х років, коли Україна стала незалежною і Бобул міг співати виключно для українського глядача. Саме тоді стали хітами такі пісні, як "Старе джерело", "Рідна хата", "Голуба вода", "Місячне колесо", "Емігрантка", "Тополина любов", "Небеса твоїх очей", "Минає день, минає ніч" та багато інших. Щоправда, у його репертуарі все ще мали місце російські пісні. У 1995 році Іво Бобулу надали звання заслуженого артиста України, а в 1998 – народного артиста. У 2003 році йому вручили орден Ярослава Мудрого V ступеня, а у 2013 – орден "За заслуги" III ступеня.

Окрім педагогічної роботи, яку він паралельно вів з концертною діяльністю, Іво Бобул мав зв'язок із політикою. У травні 2018 року він заявляв про свої наміри балотуватися в президенти, але пізніше спростував свою заяву. У 2019 році на парламентських виборах він став кандидатом № 5 у списку народних депутатів від політичної партії "Патріот".

Найвідоміші хіти Іво Бобула

Хіти Іво слухали наші батьки та бабусі, тому пропонуємо зануритись в дитинство або ж юність та згадати найвідоміші пісні Бобула.

Іво Бобул і Лілія Сандулеса – "А липи цвітуть": дивитись відео онлайн

Іво Бобул – "Все золото світу": дивитись відео онлайн

Іво Бобул і Лілія Сандулеса – "Берег любові": дивитись відео онлайн

Іво Бобул – "Звучала скрипка": дивитись відео онлайн

Іво Бобул – "Минає день": дивитись відео онлайн

Іво Бобул – "Розмова з тобою": дивитись відео онлайн