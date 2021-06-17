Именинник Иво Бобул родился в Черновицкой области в многодетной семье украинцев румынского происхождения. После окончания школы переехал в Славянск Донецкой области, чтобы поступить в местное училище. Впоследствии служил в Советской армии, но во время службы часто ездил с концертами по воинским частям.

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Его первой ступенькой в карьере стало участие в коллективе ВИА "Море" Севастопольского отделения Крымской государственной филармонии. Его в 1979 году пригласил композитор Валерий Громцев, который тоже – из Черновицкой области.

Впоследствии Бобул работал в ВИА "Черемош" и ВИА "Жива вода" Черновицкой областной филармонии (1980 – 1981). Именно тогда он записал свои известные хиты "Якщо любиш, кохай", "Зоряна ніч", "Краю мій, край", "Я побачив гори" и другие.

С 1984 года работал в Тернопольской филармонии солистом и руководителем ВИА "Виватон", а с 1997-го – солистом Черновицкой областной филармонии.



Молодой Иво Бобул / архивное фото из Фейсбука певца

Наибольшая популярность к нему пришла с 1990-х годов, когда Украина стала независимой и Бобул мог петь исключительно для украинского зрителя. Именно тогда стали хитами такие песни, как "Старе джерело", "Рідна хата", "Голуба вода", "Місячне колесо", "Емігрантка", "Тополина любов", "Небеса твоїх очей", "Минає день, минає ніч" и многие другие. Правда, в его репертуаре все еще имели место русские песни. В 1995 году Иво Бобулу присвоили звание заслуженного артиста Украины, а в 1998 – народного артиста. В 2003 году ему вручили орден Ярослава Мудрого V степени, а в 2013 – орден "За заслуги" III степени.

Кроме педагогической работы, которую он параллельно вел с концертной деятельностью, у Иво Бобула была связь с политикой. В мае 2018 года он заявлял о своих намерениях баллотироваться в президенты, но позже опроверг свое заявление. В 2019 году на парламентских выборах он стал кандидатом № 5 в списке народных депутатов от политической партии "Патриот".

Самые известные хиты Иво Бобула

Хиты Иво слушали наши родители и бабушки, поэтому предлагаем окунуться в детство или юность и вспомнить самые известные песни Бобула.

Иво Бобул и Лилия Сандулеса – "А липи цвітуть": смотреть видео онлайн

Иво Бобул – "Все золото світу": смотреть видео онлайн

Иво Бобул и Лилия Сандулеса – "Берег любові": смотреть видео онлайн​

Иво Бобул – "Звучала скрипка": смотреть видео онлайн

Иво Бобул – "Минає день": смотреть видео онлайн

Иво Бобул – "Розмова з тобою": смотреть видео онлайн