Іванна Онуфрійчук з чоловіком відпочиває на Мальдівах: відео з райського куточку

Телеведуча Іванна Онуфрійчук разом із чоловіком полетіла на Мальдіви. Вона поділилася яскравими кадрами з райського куточку планети, де проведе найближчі дні.

Мальдівські острови є особливим місцем для подружжя, адже саме там Іванна та Алмаз одружилися. Майже через рік вони повернулися туди вже в новому статусі.

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Іванна Онуфрійчук на Мальдівах

Ведуча опублікувала декілька сторіз в інстаграмі. Вона зазначила, що дуже сумувала за красою цих островів, тому дуже щаслива, що повернулася.

Закохані зупинилися в розкішній віллі з панорамними вікнами, власними терасою та басейном. Там Іванну та Алмаза зустрічали пелюстками троянд, в кімнаті навіть поставили їхню фотографію.

Іванна Онуфрійчук полетіла на Мальдіви: дивіться відео онлайн