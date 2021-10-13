Іванна Онуфрійчук зізналась, що її чоловік спустив на весілля всі свої гроші

У лютому цього року ведуча Іванна Онуфрійчук зіграла весілля з мільйонером Алмазом. Казкову церемонію влаштували на Мальдівах. За словами зірки, на помпезне торжество бізнесмен спустив усі свої заощадження.

Про таке весілля, як в Іванни Онуфрійчук, мріє кожна дівчина. На Мальдіви вона привезла свою велику сім'ю, ведучу Катерину Варнаву й самого Монатіка. Безумовно, за всі забаганки коханої розраховувався Алмаз.

Читайте також Іванна Онуфрійчук розповіла про коханого, який подарував їй квартиру та Bentley

Після весілля чоловік повідомив дружині, що витратив всі свої гроші, які відклав на квартиру у Швейцарії. Зірка запевнила, що це менше ніж мільйон доларів. Однак за цю суму можна було б купити маєток в елітному районі Конча-Заспа.

Мій чоловік – такий марнотрат. Він майже всі свої гроші витратив на весілля. Багато коштів пішло в пісок. Якби я тримала все у своїх руках, я б утричі дешевше зіграла не набагато гірше весілля,

– заявила Іванна Онуфрійчук.

Знаменитість зізналась, що сама підігріла коханого. "Весілля має бути таким, щоб можна було показати й дітям, і внукам. Щоб це увійшло в історію", – розповідала вона Алмазу. Схоже, чоловік справді перестарався.

Іванна Онуфрійчук та Алмаз не одружені офіційно. Якби вони уклали союз на Мальдівах, він не діяв би ані в Україні, ані у Швейцарії. Зараз пара в черзі на реєстрацію шлюбу.

Варто зауважити, що закохані планували зіграти друге весілля у Стамбулі, куди б запросили всю рідню. Однак, через посилення карантинних обмежень, свято скасували. Наразі невідомо, чи буде пара запрошувати гостей знову.