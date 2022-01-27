Іванна Онуфрійчук показала, як годувала жирафів у Кенії: милі кадри

Майже два тижні Іванна Онуфрійчук відпочиває в Кенії з чоловіком-мільйонером і його сестрою. За цей час вона встигла побачити дику природу та погодувати жирафів у 5-зірковому готелі.

Зіркове подружжя оселилося в люксових апартаментах в Найборі, столиці Кенії. Іванна Онуфрійчук обрала не просто фешенебельні готель, а той, на території якого розводять жирафів. Їй вдалось навіть погодувати милих велетнів.

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Іванна Онуфрійчук годувала жирафів у Кенії

У 5-зірковій садибі жирафів розводять і відпускають на волю. Гостям готелю дозволено годувати їх у певні години. Так, українська телеведуча потрапила до них на обід.

Якби було можна, я б обіймала їх цілодобово… Коли я давала їм їжу, обіймала, дивилась в їхні очі, тілом бігли мурахи від радості. Емоції переповнюють досі,

– поділилась Іванна Онуфрійчук.

З жирафами зірка влаштувала миловидну фотосесію. З ними вона позувала у стильному костюмі з дрібним квітковим принтом – широких мінішортах з високою талією та короткій блузі з рукавами-ліхтариками. Цей look Іванна Онуфрійчук довершила персиковими кросівками, а волосся вклала рівно.

Іванна Онуфрійчук з жирафами у Кенії / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"

Іванна Онуфрійчук з жирафами у Кенії / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"

Іванна Онуфрійчук з жирафами у Кенії / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"

Іванна Онуфрійчук з жирафами у Кенії / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"

Як Іванна Онуфрійчук розважається в Кенії

Зірка побувала на сафарі на світанку. Вони з чоловіком-мільйонером, його сестрою і подругою поснідали у савані й на власні очі бачили гіпопотамів, левів, буйволів, зебр, слонів та леопарда.

Закохані орендували величезний кемп посеред дикої природи. У ньому ведуча відпочивала у зручному спортивному костюмі, який вигідно підкреслював фігуру.

Повний текст публікації Іванни Онуфрійчук:

Якби було можна, я б обіймала їх цілодобово. Я справжнісінький зоолюб і обожнюю всіх тварин. Ну окрім гієни, напевно. Контакт з ними надихає і заряджає мене якоюсь особливою енергією.

І тільки уявіть мій стан в Африці, коли навколо стільки дикої природи! А особливо, коли ми живемо в готелі, до якого приходять жирафи.

Giraffe Manor розташований на території садиби, де розводять жирафів і відпускають на волю. Але це не просто красиве місце. Виявляється, що кошти, виручені готелем, відправляють в Африканський фонд захисту вимираючих диких тварин. Це так важливо насправді. Я нереально щаслива, що нам вдалося потрапити сюди і цим ще й зробити корисне діло!

Ми з нетерпінням чекали на зустріч з жирафами – їх тут годують у певні години.

І коли я давала їм їжу, обіймала, дивилась в їхні очі, тілом бігли мурахи від радості. Емоції переповнюють досі.

Ділюся цим з вами, аби ви хоча б через екран змогли відчути частинку тепла та позитиву від цих мілах.