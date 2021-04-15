Іванка Трамп вакцинувалась від коронавірусу

Донька 45-го президента США Дональда Трампа – Іванка Трамп 14 квітня отримала щеплення від COVID-19. Жінка закликає своїх прихильників та всіх американців вакцинуватись від небезпечної хвороби.

Дозу щеплення донька політика Іванка Трамп отримала в одній з лікарень Вашингтона. На знімках, які вона оприлюднила, жінка перебуває в гарному настрої та щаслива, що вакцинується.

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Іванка Трамп вакцинувалась від COVID-19 / Фото з інстаграму Іванки Трамп

"Сьогодні я отримала ін'єкцію! Я сподіваюсь, що ви теж це зробите! Дякую, медсестро Торрес!" – написала у своєму інстаграмі Іванка.

Для важливої події Іванка Трамп одягнулась зручно та буденно – сині джинси та білу футболку. На її обличчі була синя захисна маска, а на лівій руці – чимало браслетів.



Іванка Трамп щепилась / Фото з інстаграму Іванки Трамп

Варто додати, що у грудні 2020 року батько Іванки – тоді ще президента США Дональд Трамп заявляв, що не планує найближчим часом вакцинуватись, аби щеплення отримали більш потребуючі групи населення. Перед цим восени він та його дружина Меланія перехворіли на коронавірус. Щодо Іванки Трамп, то немає офіційної інформації, чи була жінка теж інфікована.

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