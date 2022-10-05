Ivan NAVI запрошує на концерт у новому інтерв'ю: "Останнім часом дуже надихають перемоги ЗСУ"

Попри війну українські артисти намагаються бути ефективними та потрібними на своєму фронті, виступаючи з благодійними концертами та підтримуючи земляків своєю творчістю. Напередодні львівського концерту Ivan NAVI розповів, що йому допомагає триматися зараз, чим цінні для нього виступи перед публікою та чому він особливо чекає свого концерту 21 жовтня.

21 жовтня у !FESTrepublic у Львові, який організовує VINIL Concert agency, відбудеться концерт Ivan NAVI у рамках його концертного туру. Там слухачі зможуть почути реліз альбому "#ПишуТобіЛиста". Ми поспілкувались з ним про творчість у час війни, благочинність та віру у своїх людей та ЗСУ.

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Зараз ми всі живемо у непростий час, а жорстока велика війна триває вже понад сім місяців... Що допомагає Вам триматися і дає сили іти далі? Можливо, це рідні, творчість, музика?

Останнім часом мене дуже надихають перемоги наших ЗСУ. Зараз це найважливіше для хорошого настрою і впевненості в завтрашньому дні. Кожному зараз потрібна підтримка, і ось цей колообіг підтримки між усіма українцями дуже заряджає. Те, чим я можу підтримати когось – це музика, тому вирішив поїхати в тур містами України, випустити альбом, який чекає свого часу ще з березня.

На сторінках у соцмережах Ви часто розповідаєте про участь у різних благодійних ініціативах. Наскільки це для Вас важливо і потрібно?

Я вважаю, що кожен на своєму фронті має робити все заради спільної перемоги. Зараз не час думати лише про себе. У березні – це була волонтерська діяльність, коли ми з друзями організовували постачання медичних інструментів в київські госпіталі, потім – благодійні концерти для військових та переселенців. Нещодавно брав участь в проєкті Dity.help для підтримки творчої молоді. Взагалі вважаю, що українцям зараз дуже важлива психологічна підтримка, особливо дітям, на долю яких випала ця війна і по суті нищить їх дитинство та юність. Це, як є правило "двох стін", щоб вберегтись від ракетної загрози. Для безпеки дітей повинно бути "три стіни" – і цією третьою стіною мають бути дорослі, бо діти бачать в дорослих цей захист. І батькам не треба соромитись звертатись зараз за психологічною підтримкою, яка є безкоштовною – щоб найменш травматично говорити з дітьми про все, що відбувається, та й підтримати себе не менш важливо.

Ваші пісні часто потрапляють в чарти YouTube, Spotify, Shazam та займають місце серед багатьох інших українських композицій. Але часто у таких підбірках і досі є російські виконавці. Як Ви ставитеся до цього і чому, на Вашу думку, досі складається така ситуація?

Я неодноразово писав пости на цю тему у своєму інстаграмі, що це теж спонсорство Росії. Кожне прослуховування – це кошти в країну, яка вбиває українців. Дуже часто люди не розуміють цього взаємозв'язку. Ой, ну послухаю раз, подивлюсь кліп. І так зроблять тисячі. Звичайно, що зараз все змінилось у порівнянні з періодом до 24 лютого, але бачу, що чим далі, тим більше відкочується ситуація назад і це лякає. Бо прийшов час нарешті стати свідомим того, що споживаєш. Ми всі зараз вибираємо своє завтра, в кожній нашій дії.

І як продовження до попереднього питання... Зараз у медіапросторі усюди обговорюють так званих "хороших рускіх". Яка Ваша думка стосовно таких людей? Чи є сенс їх постійно тягти у наш інформпростір?

Не було, нема і не буде "хороших рускіх" для мене. Я ніколи не мав сентиментів ні до чого російського, ні до їх шоубізнесу, ні до якихось перспектив там. З дитинства бабусі й дідусі розповідали мені історії, як "русня" катувала і нищила наших людей віками, це пережили і мої предки. Мій прадід був Січовим Стрільцем – і пісня "Журавлі" завжди мені нагадувала про той біль, який довелось йому пройти. У мене не було ілюзій щодо "русні". У нас є багато своїх героїв, прийшов час віддати їм гідну шану. І краще використати ту свою сторіс чи пост в соцмережі для поширення інформації про подвиги наших українців. Любити і цінувати своє – це любити і цінувати себе.

Зараз триває тур містами України, в рамках якого Ви презентуєте альбом "Пишу тобі листа", а однойменна пісня з нього вже встигла стати хітом, який звучить буквально всюди. Що для Вас важливо і є особливо цінним на таких зустрічах з публікою?

"Пишу тобі листа" – це пісня про підтримку. Там є слова "Моя маленька, ти здаватися не смій. Зумій не побоятись, коли треба змін"… Я стільки прочитав історій від людей, які в коментарях писали, що вона виявилась дуже потрібною і помічною їм. Ці історії неможливо читати без сліз…

Прослухати і переглянути композицію "Пишу тобі листа" можна за посиланням

Зараз я не задумуюсь – хіт чи не хіт, важливо, що пісня може допомагати пройти дуже складні періоди. І в цьому найбільша її цінність. Таким є і решта альбому. Кожна пісня як пластир: "Там, де" – про стосунки з коханою людиною, з якою вас роз’єднала відстань, "Зоря" – про те, що в нас є зараз, а зранку ти не знаєш, де будеш, "Наодинці" – про самотність, в якій ти відвертий, чесний як на духу. І цей альбом був написаний ще задовго до повномасштабного вторгнення, минулої осені. А деяким пісням вже роки. Мені дуже хотілось поділитись ним саме на концертах, в інтимному просторі з людьми, яким зараз дуже треба почути ці слова, цю музику. Це і моя терапія також. Крім того, ми також разом допоможемо і нашим ЗСУ. Зима близько.

Чи траплялись у Вас в цьому турі (або, можливо, є спогади з попередніх виступів) така історія, яку складно забути?

Мені навіть важко згадувати щось з періоду до війни, це було все ніби в іншому житті. Та пам’ятаю, як мене покликали на перший благодійний концерт для переселенців, десь на початку квітня. А я навіть не уявляв, як можна ось так знову вийти на сцену, співати для людей. Це було морально дуже важко, внутрішній дисонанс. І після концерту хтось хотів сфотографуватись, комусь підписував мерч, який ми роздавали, а підійшла маленька дівчинка, років 8 і каже: "…а можна просто вас обійняти". Обійняла так міцно рученятами і розплакалась. Це мене так розчулило… І в той момент я зрозумів, що ось заради кого треба знову виходити на сцену, співати, підтримувати, надихати!

У рамках туру 21 жовтня у !FESTrepublic концерт відбудеться також і у Львові. Чи виступи у рідному місті є для Вас більш хвилюючими та відповідальними, і наскільки чекаєте зустрічі з рідною публікою? Чим дивуватимете?

У Львові я часто виступав, тому з нетерпінням чекаю цього концерту. На 21 жовтня я планую якраз реліз альбому в мережі. І мені видається це буде дуже знаково. Альбом "Пишу тобі листа" є дуже ліричним і особистим, тож вдома його презентувати буде особливо трепетно.

Можливо, Ви б хотіли сказати кілька слів для українців і наших захисників, які будуть читати це інтерв’ю?

Я дуже пишаюсь українцями. Попри ці страшні випробування, які торкнулись кожного, ми знаходимо мужність і сміливість йти разом до перемоги. Уклін і шана нашим ЗСУ, вклоняюсь волонтерам, кожному, хто на своїй посаді, на своєму місці робить все, щоб наблизити таку бажану перемогу України. Бажаю нам усім хороших новин, здоров’я і міцності.

Донатьте на ЗСУ, слухайте, дивіться і поширюйте українське. Переможемо!



Концерт Ivan NAVI у Львові 21 жовтня / Фото пресслужби

Розмовляла Наталя Мендюк