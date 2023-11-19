Стріляли заради розваги, – лідер гурту Kozak System розкрив шокуючі подробиці про окупацію Ізюму

Фронтмен рок-гурту Kozak System Іван Леньо розповів, що переночував у будинку в Ізюмі Харківської області, який раніше окупували росіяни. Він поділився побаченим і почутим зі своїми прихильниками.

За словами музиканта, в Ізюмі зараз надзвичайно тихо. Немає звичного для приватного сектору звучання домашніх тварин.

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Іван Леньо відвідав деокупований Ізюм та поділився побаченим

Співак зупинився в будинку одного з жителів Ізюму. Також йому вдалося поспілкуватися з місцевими. Вони розповіли, що у той час не мали змогу виїхати з міста, адже у їхньому будинку жило 12 людей, домівки яких знищила російська авіація. До того ж місцеві не знали, куди їхати, адже бойові дії тривали одразу на кількох напрямках. Потім у місто зайшли росіяни.

Окупантів через ліс провів місцевий лісник, інакше вони ще довго шукали б можливість переправитися через річку. Зайшли буряти, чечени, Росгвардія. Грабували безбожно. Фурами вивозили все, що змогли підняти із землі. Що було надто важке, як, наприклад, деревообробний станок або дорогий автомобіль, який завести не змогли, чіпляли на тросах до гелікоптера,

– йдеться у дописі Леньо.

Місцеві розповіли Івану, що гелікоптери ворога виконували по 10 рейсів на день. На околицях Ізюму розміщувалися фури, у які клали вкрадені речі й техніку. Життя у таких умовах було нестерпним.

Набухувались і стріляли заради розваги по вікнах будинків, де бачили, що у вікні горить каганець свічки. Води, газу, світла не було. Виживали ті, в кого в будинку був котел на дровах. В таких будинках жило по 20-30 людей,

– написав музикант.

Також жителі Ізюму поділилися, що виявилося чимало колаборантів серед своїх.

Колаборанти здавали всіх підряд – проукраїнських, заможних, тих кого просто недолюблювали. Всіх вбитих вивозили в ліс, і закопували в загальній могилі,

– зазначив у дописі співак.

До слова, зараз Ізюм поступово відновлюється. Там є електрика та нещодавно увімкнули газ. Періодично місцеві чують звуки військової техніки, адже фронт зовсім поруч.

Зазначимо, що у вересні фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо повідомляв, що його донька Маланка опинилась в епіцентрі ракетного удару по Чернігову. Вона була через дорогу від драмтеатру, який розбомбила Росія, тож вибухова хвиля торкнулася її. У дівчини були подряпини та "трохи крові".