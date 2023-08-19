Лідер гурту Kozak System Іван Леньо повідомив, що його донька опинилась в епіцентрі ракетного удару по Чернігову. Він показав листування з Маланкою.
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Донька Івана Леньо потрапила під обстріл
Донька музиканта розповіла, що була через дорогу від драмтеатру, тому вибухова хвиля дісталась і її. У Маланки подряпини та "трохи крові".
Прилетіло в драмтеатр. Ми з Танею були через дорогу від нього. Лягли швидко, але накрило склом, попелом і відкинуло в стіну. Тані трохи голову подряпало, у мене дрібні подряпини, трохи крові. Купа трупів, крик. Ми бігли по склу і поміж трупів. Тату, це п*здець. Я не знаю, як ми вижили, але дякую нашим янголам,
– написала дівчина татові.
Після удару Маланка побігла до укриття, де витрусила скло та обробила рани. Вона додала, що у Чернігові була і її мама, але в іншому укритті.
Донька Івана Леньо про обстріл / Фото з фейсбуку співака
"Я сьогодні посивів", – написав Іван Леньо під скриншотом з листування.
Хто з зірок опинився у Чернігові на момент удару
- Наталка Денисенко разом з 5-річним сином також перебувала у Чернігові, коли стався ракетний обстріл. Дуже гучний вибух налякав дітей.
- Акторка зізналась, що планувала прогулянку у тому місці, де стався удар. Та вибух вони застали вдома. "Дуже багато загиблих і поранених. Уламки розлетілися по всьому центру".