Звучав грубо, – Іван Дорн попросив вибачення за інтерв'ю Дудю, де назвав війну "сваркою братів"

Іван Дорн 2017 року дав інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю та назвав війну "сваркою двох братів". Лише зараз, через п'ять років, він визнав, що звучав грубо, і перепросив за слова, за які його "так сильно зненавиділи" українці.

Раніше Іван Дорн казав, що "не вважає Юрія Дудя пропагандистом", бо він не пропутінський і хоче, щоб Росія була нормальною країною. Тепер же він попросив вибачення за співпрацю з "видатними російськими діячами", у тому числі й за резонансне інтерв'ю блогеру.

До теми Мені їх шкода, – Світлана Тарабарова про зіркових колег, які обрали Росію

Іван Дорн попросив вибачення за інтерв'ю Дудю

Так, я неідеальний українець. Ви це знаєте ще, мабуть, з 2017 року, коли я давав інтерв'ю Дудю. До речі, нещодавно переглядав, просто щоб з'ясувати, наскільки грубо я дійсно там звучу. Так, грубо, особливо якщо дивитися 5-хвилинну нарізку, без контексту того, що я кажу до і після. І це мене теж навчило багато чому. Тому вибачаюся, через п'ять років після цього вибачаюся,

– сказав Іван Дорн.

Однак, на думку музиканта, скандал довкола його інтерв'ю Дудю дещо роздутий, адже всі почули лише одну фразу – "сталася сварка двох братів".

"Якщо подивитися інтерв'ю повністю, то все ж градус ненависті до мене може бути трішки меншим. Бо контекст там трішки інший дається всім тим фразам, які ви почули, і через які ви почали мене ненавидіти так сильно. Тому щиро вибачаюся. Також вибачаюся, що зробив це лише через п'ять років після. Мабуть, мало пройти стільки часу, щоб все це визнати, осмислити, повинна була статися війна, щоб все це усвідомити", – додав артист.

Цікаво, що цю заяву Іван Дорн зробив як "постріл на випередження потенційному скандалу", адже 24 лютого 2023 року мала вийти платівка французького гурту dOP, в якій трек з ним і ремікс російського ді-джея Філіппа Горбачова. У мережі це розкрутила співачка Туча, а музикант поспішив роз'яснити ситуацію.

"Десь влітку 2021 року ми записали цей трек. І ось я дізнався, що цей трек виходить разом з реміксом російського ді-джея Горбачова. Я не знав про дату релізу. Про те, що Горбачов реміксує, я не знав. Ми зараз авжеж змінимо дату. Бо французький гурт dOP, чесно кажучи, не пам'ятає, що 24 лютого почалася війна. Вони підтримують Україну, вони за нас. Я не можу, на жаль, скасувати цей випуск. Хлопці затверджували це зі своїм музичним лейблом, вони вже надрукували цей вініл. Він виходить, просто не буде виходити 24-го. Тож вибачаюся", – перепросив Іван Дорн.

Нагадаємо, 24 лютого лейбл Masterskaya, який належить Івану Дорну, припинив співпрацю з росіянами, а згодом закрив свій музичний каталог для Росії та Білорусі. Сам співак гастролював світом з благодійними концертами Play for Ukraine, гроші з яких передавав різним фондам. Зокрема 500 тисяч гривень Дорн задонатив у фонд Маші Єфросиніної, а ще більш як 2,5 мільйони пішли на ліки, турнікети, позашляховик та інше.