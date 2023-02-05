Звучал грубо, – Иван Дорн извинился за интервью Дудю, где назвал войну "ссорой братьев"

Иван Дорн в 2017 году дал интервью российскому блогеру Юрию Дудю и назвал войну "ссорой двух братьев". Лишь сейчас, пять лет спустя, он признал, что звучал грубо, и извинился за слова, за которые его "так сильно возненавидели" украинцы.

Раньше Иван Дорн говорил, что "не считает Юрия Дудя пропагандистом" потому что он не пропутинский и хочет, чтобы Россия была нормальной страной. Теперь же он извинился за сотрудничество с "выдающимися российскими деятелями", в том числе и за резонансное интервью блогеру.

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Иван Дорн извинился за интервью Дудю

Да, я неидеальный украинец. Вы это знаете еще, вероятно, с 2017 года, когда я давал интервью Дудю. Кстати, недавно просматривал просто, чтобы выяснить, насколько грубо я действительно там звучу. Да, грубо, особенно если смотреть 5-минутную нарезку, без контекста того, что я говорю до и после. И это меня тоже научило многому. Поэтому извиняюсь, через пять лет после этого извиняюсь,

– сказал Иван Дорн.

Однако, по мнению музыканта, скандал вокруг его интервью Дудю несколько раздут, ведь все услышали только одну фразу – "произошла ссора двух братьев".

"Если посмотреть интервью полностью, то все же градус ненависти ко мне может быть немного меньше. Потому что контекст там немного другой дается всем тем фразам, которые вы услышали, и через которые вы начали меня ненавидеть так сильно. Поэтому искренне извиняюсь. Также извиняюсь, что сделал это только пять лет спустя. Наверное, должно было пройти столько времени, чтобы все это признать, осмыслить, должна была произойти война, чтобы все это осознать", – добавил артист.

Интересно, что это заявление Иван Дорн сделал как "выстрел на опережение потенциальному скандалу", ведь 24 февраля 2023 должна была выйти пластинка французской группы dOP, в которой трек с ним и ремикс российского ди-джея Филиппа Горбачева. В сети это раскрутила певица Туча, а музыкант поспешил разъяснить ситуацию.

"Где-то летом 2021 года мы записали этот трек. И вот я узнал, что этот трек выходит вместе с ремиксом российского ди-джея Горбачева. Я не знал о дате релиза. О том, что Горбачев ремиксует, я не знал. Мы сейчас изменим дату. Потому что французская группа dOP, честно говоря, не помнит, что 24 февраля началась война. Они поддерживают Украину, они за нас. Я не могу, к сожалению, отменить этот выпуск. Ребята утверждали это со своим музыкальным лейблом, они уже напечатали этот винил. Он выходит, просто не будет выходить 24-го. Так что извиняюсь", – извинился Иван Дорн.

Напомним, 24 февраля принадлежащий Ивану Дорну лейбл Masterskaya прекратил сотрудничество с россиянами, а позже закрыл свой музыкальный каталог для России и Беларуси. Сам певец гастролировал по миру с благотворительными концертами Play for Ukraine, деньги с которых передавал разным фондам. В частности 500 тысяч гривен Дорн задонатил в фонд Маши Ефросининой, а еще более 2,5 миллионов пошли на лекарства, турникеты, внедорожник и прочее.