Італійські друзі не забули: Катерина Павленко зізналась, хто надав їй житло в Мілані

Зірка гурту Go_A Катерина Павленка відносно спокійно сприйняла війну в Україні, розуміючи, що так, як раніше, вже не буде. Спочатку вона жила на Черкащині, потім поїхала за кордон. Вона мала можливість жити в Мілані, Італія, – житло їй запропонувала італійська спілка авторів SIAE.

Після початку повномасштабного вторгнення Катерина Павленко хотіла їхати у Ворзель, але туди підірвали міст, тому вона відправилась у Черкаську область. Перший час вона не могла виступати, бо відчувала, що не час. Згодом їй запропонували виступити на марафоні Save Ukraine, на що вона погодилась.

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Відтоді почались її благодійні концерти по Європі, і після виступу на стадіоні в Турині їй запропонувала пожити в Мілані італійська спілка авторів SIAE.

У мене є можливість лишатися в їхніх апартаментах у моменти, коли є паузи в декілька днів, щоб не повертатися в Україну, бо зараз дуже складна ситуація з транспортом і перетином кордону. Можу сказати, що далі від України, то гостріше реагуєш на новини. У Києві я спокійно засинала під вибухи, а в Мілані щойно тільки розплющуєш зранку очі, одразу вмикаєш телефон і читаєш новини,

– поділилась Катерина.

За кордоном Павленко постала перед труднощами у побуті, але не жаліється – каже, що люди, які живуть в окупації, або переїхали у центри для переселенців страждають набагато гірше.

"Не думаю, що буде доречним скаржитися. Так, довелося згадати, як топити пічку, жити без комунікацій у будинку і прати руками, але є люди, яким набагато важче. Пам'ятаю, як уперше прокинулася вночі у Кракові від того, що наснилися сирени й вибухи. За півтора місяця ці звуки вже стали настільки звичними, що це наче звук стрілки годинника – перестаєш помічати. Зараз я в Україні, не живу за кордоном. Виїжджаю туди тільки на виступи", – додала Катерина.



Катерина Павленко на концерті в Гельсінкі / Фото з інстаграму колективу

Однією з причин, чому Катя повернулась в Україну, стала творчість: "Майже місяць провела в постійних переїздах. У такому ритмі з’являлися ідеї, але без доступу до студії вони так і лишаються ідеями. Зараз у мене є можливість жити в Мілані, але немає змоги писати там музику, а без неї все навколо втрачає сенс".