Важливо розуміти, що не всі можуть захищати Україну на передовій. Волонтерство, інформаційна війна, популяризація української культури за кордоном, підтримка економіки – це все сьогодні є складовими боротьби за незалежність. Зараз немає неважливої роботи, немає неважливих людей.

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Спілкування з однодумцями та з лідерами думок, які в часи війни перекваліфікувались, або продовжують працювати на своєму фронті, або ж демонструють приклад свідомого волонтерства – мотивує не падати духом і відчути підтримку у пошуку себе та своєї ролі на шляху до перемоги.

Career Hub про українців і для українців

Career Hub – українська експертна платформа можливостей від ГО Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності", місією якої є допомога молоді у свідомому виборі професії та розвитку кар'єри в Україні. В умовах війни додатковою метою Career Hub став розвиток компетенцій молоді з питань фізичної та інформаційної безпеки, а також ментального здоров’я.

В рамках власної ініціативи платформа Career Hub реалізує проєкт "Кожен на своєму фронті", який покликаний підтримати психоемоційний стан українців, допомогти розібратися у "дилемах" воєнного часу, знайти своє призначення, або ж навіть втілити дитячу, досі нереалізовану мрію і виборювати перемогу рідної країни на своїх "передових".



Career Hub – про українців і для українців

Для цього команда експертної платформи запрошує українських зірок, лідерів думок та представників різних професій для водночас душевних і загальнокорисних та результативних розмов. Герої діляться не лише кар'єрними порадами і говорять про свій вклад у перемогу, але і згадують цікаві випадки зі свого життя, дитинства, розповідають про власні факапи і перемоги.

Спікерами проєкту вже були:

Журналістка Яніна Соколова , яка ділилася з молоддю порадами щодо медіаграмотності під час війни, розповіла як працюють пропаганда і антипропаганда.

Богдан Логвиненко , автор проєкту Ukrainer, поділився, що в його проєкті працює понад 600 волонтерів зі всього світу, які допомагають йому створювати крутий продукт і дав рекомендації стосовно україномовного контенту, який варто споживати.

Блогерка Ніна-Україна розповіла про важливість популяризації української культури світовій спільноті і дала поради абітурієнтам та студентам, які емігрували, щодо вступу до іноземних вишів, або продовження навчання.

Співачка Lida Lee розказала українцям про свій волонтерський штаб у Вінниці і поділилася секретами відновлення та збереження балансу під час війни.

Ілюстратор, аніматор, автор відомих ілюстрацій "Герої серед нас" Сашко Даниленко розповів про старт у кар'єрі ілюстратора і про те, чому важливо обирати професію душею.

Діджейка і авторка подкасту "Щоденник війни" Дар’я Коломієць порадила не боятися йти у некомфортне, ризикувати і говорила про те, чому важливо бути чесними перед собою у виборі професії.

Підприємиця-ювелірка і благодійниця Валерія Гузема щиро ділилася спогадами про школу, студентські роки, труднощі на шляху у виборі професії, про історію "народження" власного бренду і про те, чому бізнес сьогодні, як ніколи, має бути соціально відповідальним.

Цей діалог – про цінність і допомогу в обидві сторони. Він здатен хоча б на мить "відключити" людину від реальності і "переключити" на помріяти, подумати, навчитися новому у своїх співвітчизників.

Геройками найближчих етерів стануть: письменниця Ірена Карпа, яка розповість про свій культурний і креативний фронт, про натхнення і про цінність сучасної української літератури та співачка Христина Соловій.

Проєкт реалізується в рамках програми Мріємо та діємо, яка впроваджується за фінансової підтримки USAID та виконується IREX у співпраці з CSR