Важно понимать, что не все могут защищать Украину на передовой. Волонтерство, информационная война, популяризация украинской культуры за рубежом, поддержка экономики – это все сегодня составляющие борьбы за независимость. Сейчас нет неважной работы, нет неважных людей.

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Общение с единомышленниками и с лидерами мнений, которые во время войны переквалифицировались, либо продолжают работать на своем фронте, либо демонстрируют пример сознательного волонтерства – мотивирует не падать духом и почувствовать поддержку в поиске себя и своей роли на пути к победе.

Career Hub об украинцах и для украинцев

Career Hub – украинская экспертная платформа возможностей от ОО Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности", миссией которой является помощь молодежи в сознательном выборе профессии и развитии карьеры в Украине. В условиях войны дополнительной целью Career Hub стало развитие компетенций молодежи по физической и информационной безопасности, а также ментального здоровья.

В рамках собственной инициативы платформа Career Hub реализует проект "Каждый на своем фронте", который призван поддержать психоэмоциональное состояние украинцев, помочь разобраться в "дилеммах" военного времени, найти свое предназначение, или даже воплотить детскую, до сих пор нереализованную мечту и бороться за победу родной страны на своих "передовых".



Career Hub – об украинцах и для украинцев

Для этого команда экспертной платформы приглашает украинских звезд, лидеров мнений и представителей разных профессий для душевных и общеполезных и результативных разговоров. Герои делятся не только карьерными советами и говорят о своем вкладе в победу, но и вспоминают интересные случаи из своей жизни, детства, рассказывают о факапах и победах.

Спикером проекта уже были:

Журналистка Янина Соколова , которая делилась с молодежью советами по медиаграмотности во время войны, рассказала, как работают пропаганда и антипропаганда.

Богдан Логвиненко , автор проекта Ukrainer, поделился, что в его проекте работает более 600 волонтеров со всего мира, которые помогают ему создавать крутой продукт и дал рекомендации по украиноязычному контенту, который стоит потреблять.

Блогерша Нина-Украина рассказала о важности популяризации украинской культуры мировому сообществу и дала советы абитуриентам и эмигрировавшим студентам о поступлении в иностранные вузы или продолжении обучения.

Певица Lida Lee рассказала украинцам о своем волонтерском штабе в Виннице и поделилась секретами восстановления и сохранения баланса во время войны.

Иллюстратор, аниматор, автор известных иллюстраций "Герои среди нас" Саша Даниленко рассказал о старте в карьере иллюстратора и о том, почему важно выбирать профессию душой.

Диджейка и автор подкаста "Дневник войны" Дарья Коломиец посоветовала не бояться идти в некомфортное, рисковать и говорила о том, почему важно быть честными перед собой в выборе профессии.

Предпринимательница-ювелирка и благотворительница Валерия Гузема искренне делилась воспоминаниями о школе, студенческих годах, трудностях на пути в выборе профессии, об истории "рождения" собственного бренда и о том, почему бизнес сегодня как никогда должен быть социально ответственным.

Этот диалог – о ценности и помощи в обеих сторонах. Он способен хотя бы на миг "отключить" человека от реальности и "переключить" на помечтать, подумать, научиться новому у своих соотечественников.

Геройками ближайших эфиров станут: писательница Ирэна Карпа, которая расскажет о своем культурном и креативном фронте, о вдохновении и ценности современной украинской литературы и певица Кристина Соловой.

Проект реализуется в рамках программы "Мечтаем и действуем", которая внедряется при финансовой поддержке USAID и исполняется IREX в сотрудничестве с CSR