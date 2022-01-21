Історія кохання в пісні "Моє море": чоловік Alyosha знявся у її новому кліпі

21 січня 2022 , 12:54
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Джерело:

ютуб-канал Alyosha

Українська співачка Alyosha презентувала відео на нову пісню "Моє море". У зворушливому ролику зняв також чоловік виконавиці – Тарас Тополя.

У новій пісні співачка метафорично поєднала очі з морем, безмежна глибина якого сповнена потаємним: що не видно зовні — таїться всередині.

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Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) закликає слухачів звернути увагу на те, що вирує в глибині їхньої душі та в думках. Адже є почуття та відчуття, якими хочеться ділитися, і вони настільки сильні та безмежні, що всьому світу буде достатньо. 

Відчуття прекрасного та щастя зароджуються ще з дитинства і вони червоною стрічкою супроводжують нас у доросле життя. Коли ми по-справжньому закохуємося — ці відчуття відроджуються в нашому серці,
– наголосила знаменитість. 


Alyosha на зйомках кліпу / Фото пресслужби

Кліп на пісню "Моє море" – це історія зростання особистості. Артистка показала, як зростала від маленької дівчинки до дорослої жінки, яка протягом цілого життя хотіла знайти своє кохання та знайшла його. Реалізувати цю ідею допомогли юні танцівниці – Анна та Ксенія Ващенки. 

У кліпі знявся коханий Alyosha, соліст гурту "Антитіла" – Тарас Тополя. 

Олена запросила мене знятися в кліпі та відіграти частину її життя, доповнити її симфонію своєю мелодією,
– прокоментував музикант.


Alyosha з чоловіком / Фото пресслужби

Alyosha – "Моє море": дивіться відео онлайн

 

Автор: Христина Кобак