Історія кохання в пісні "Моє море": чоловік Alyosha знявся у її новому кліпі

Українська співачка Alyosha презентувала відео на нову пісню "Моє море". У зворушливому ролику зняв також чоловік виконавиці – Тарас Тополя.

У новій пісні співачка метафорично поєднала очі з морем, безмежна глибина якого сповнена потаємним: що не видно зовні — таїться всередині.

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Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) закликає слухачів звернути увагу на те, що вирує в глибині їхньої душі та в думках. Адже є почуття та відчуття, якими хочеться ділитися, і вони настільки сильні та безмежні, що всьому світу буде достатньо.

Відчуття прекрасного та щастя зароджуються ще з дитинства і вони червоною стрічкою супроводжують нас у доросле життя. Коли ми по-справжньому закохуємося — ці відчуття відроджуються в нашому серці,

– наголосила знаменитість.



Alyosha на зйомках кліпу / Фото пресслужби

Кліп на пісню "Моє море" – це історія зростання особистості. Артистка показала, як зростала від маленької дівчинки до дорослої жінки, яка протягом цілого життя хотіла знайти своє кохання та знайшла його. Реалізувати цю ідею допомогли юні танцівниці – Анна та Ксенія Ващенки.

У кліпі знявся коханий Alyosha, соліст гурту "Антитіла" – Тарас Тополя.

Олена запросила мене знятися в кліпі та відіграти частину її життя, доповнити її симфонію своєю мелодією,

– прокоментував музикант.



Alyosha з чоловіком / Фото пресслужби

Alyosha – "Моє море": дивіться відео онлайн