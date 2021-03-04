Кінець епохи НеАнгелів: як вони замінили ВІА Гру, пройшли на Євробачення та виступали у Росії

Український попгурт "НеАнгели" майже після 15 років існування 4 березня офіційно припинив свою діяльність. Учасниці Слава Камінська та Вікторія Смеюха вирішили почати власні сольні кар'єри. Що найцікавішого сталось за час творчості колективу – читайте далі.

Новина про завершення історії в гурті "НеАнгели" стала справжньою несподіванкою для українських слухачів. Чимало меломанів знають їхні найвідоміші хіти "Роман", "Сердце", "Знаешь" та інші. Чому артистки з гурту мали таку популярність серед попвиконавців та які сторінки їхньої біографії запам'ятались найбільше – пропонуємо дізнатись у матеріалі Showbiz 24.

До теми Гурт "НеАнгели" розпався

Заміна "ВІА Грі"

Продюсером колективу став Юрій Нікітін. Чоловік вирішив створити жіночий гурт якраз у той час, коли в Україні почала спадати популярність знаменитого гурту "ВІА Гра" – в той час колектив часто змінював своїх учасниць, а популярність почала здебільшого наростати в Росії, але не в Україні. Відтак, для нового колективу Нікітін відібрав Вікторію Смеюху із Харкова та Славу Камінську з Одеси. Вони були і досі залишились ефектними та яскравими жінками з привабливою зовнішністю, відтак завоювали чималу увагу в аудиторії. За весь час кар'єри у гурті артистки виконували пісні лише російською та англійською мовами.



Гурт "НеАнгели" розпався / Фото з мережі

У грудні 2006 року, через пів року після створення колективу, "НеАнгели" випускають дебютний альбом "Номер один", який розійшовся тиражем в 50 тисяч примірників і став "Золотим диском". Через 2 роки вони випустили кліп з переможницею Євробачення-1998 – травесті-дівою на ім'я Dana International на пісню I Need Your Love. В наступні роки вони здебільшого співпрацювали з українськими артистами та випустили з десяток нових пісень, серед яких – "Киев-Москва" у 2011 році.

Участь у відборі Євробачення

Колектив "НеАнгели" двічі брав участь у Національному відборі до Євробачення.

Вперше це сталось у 2014 році – тоді для них шведський автор пісень Олександр Бард написав пісню Courageous. Але в той час Україну на конкурсі у Данії представила Марія Яремчук, яка посіла 6 місце.

НеАнгели – Courageous: дивитись відео онлайн

Вдруге свої сили "НеАнгели" спробували у 2016 році. Учасниці колективу заспівали пісню Higher, але теж не здобули перемогу у відборі і на конкурс в Стокгольм поїхала Джамала, яка отримала там перемогу і привезла головний конкурс Євробачення в Україну.

НеАнгели – Higher: дивитись відео онлайн

Виступи у Росії

Незважаючи на війну в Україні, гурт "НеАнгели" з 2014 року продовжував виступати в країні-агресорі Росії. Також у серпні 2014 року Слава Камінська іронічно коментувала санкції Заходу проти Росії через окупацію Криму: "У відповідь на санкції Заходу, сколковські вчені запропонували замість ін'єкцій ботоксу використовувати укуси вітчизняних джмелів".

Загалом, у колективу не було жодної пісні українською мовою, вокалістки уникали питань про Крим та Росію, і завжди були нейтральними до різних проукраїнських проєктів.

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