Історія Гаррі Поттера на великій сцені: чим здивує шоу від LUMOS Orchestra
Джерело:24 канал
З початком новорічної метушні найкращі виконавці та гурти оголошують про свої шоу-програми, і виключенням не стали LUMOS Orchestra (Lviv Unique and Magical Orchestra of Soundtracks). Вже 5 лютого 2022 року оркестр обіцяє здивувати своїх глядачів на сцені Жовтневого Палацу у Києві.
Перша музична історія LUMOS Orchestra буде присвячена історії "хлопчика, що вижив". Мовою музики обіцяють показати не просто концерт симфонічної музики із саундтреками до улюбленої саги, а й відтворити цілісну історію з сюжетом, відеорядом та інтерактивними елементами.
Не пропустіть! HBO покаже спеціальний епізод "Гаррі Поттера" до 20 річниці фільму: офіційний тизер
LUMOS Orchestra зіграє історію про "Гаррі Поттера" / Фото пресслужби
Створити сюжет та відчуття неповторного музичного дійства допоможе музикант галицький камерний хор "Євшан". Молодіжний хор свого часу встиг погастролювати у США, Канаді, Європі, взяти участь у багатьох міжнародних фестивалях та конкурсах. Можна лише собі уявити, яка атмосфера панувати на сцені. Організатори концерту обіцяють, що "магічний світ Джоан Роулінг злетить з книжних сторінок та оживе посеред Жовтневого палацу".Зазначимо, що платформа 9 ¾ чекатиме прибуття глядачів 5 лютого у Жовтневому Палаці. Усі деталі шоу та квитки за посиланням.
Що відомо про LUMOS Orchestra
- Це львівський оркестр, який спеціалізується на саундтреках до найрізноманітніших ігор, фільмів, мультфільмів та серіалів. Понад 10 років вони роблять шоу як в українських містах, так і за кордоном.
- У їхньому творчому доробку можна почути тематичні шоу за мотивами "Гаррі Поттера", "Володаря Перснів" "Зоряних Воєн", "Доктора Хто", мультфільмів студії Disney, та багатьох відеоігор.
- Загалом у їхній творчості назбиралось 700 саундтреків, не враховуючи сценічні відео, кліпи та записи. Оркестр є частим гостем на найбільшому попкультурному фестивалі Comic Con Ukraine та часто гастролює за кордоном.
Учасники LUMOS Orchestra / Фото пресслужби