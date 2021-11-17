І перша музична історія LUMOS Orchestra буде присвячена історії "хлопчика, що вижив". Мовою музики обіцяють показати не просто концерт симфонічної музики із саундтреками до улюбленої саги, а й відтворити цілісну історію з сюжетом, відеорядом та інтерактивними елементами.

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LUMOS Orchestra зіграє історію про "Гаррі Поттера" / Фото пресслужби

Створити сюжет та відчуття неповторного музичного дійства допоможе музикант галицький камерний хор "Євшан". Молодіжний хор свого часу встиг погастролювати у США, Канаді, Європі, взяти участь у багатьох міжнародних фестивалях та конкурсах. Можна лише собі уявити, яка атмосфера панувати на сцені. Організатори концерту обіцяють, що "магічний світ Джоан Роулінг злетить з книжних сторінок та оживе посеред Жовтневого палацу".

Зазначимо, що платформа 9 ¾ чекатиме прибуття глядачів 5 лютого у Жовтневому Палаці. Усі деталі шоу та квитки за посиланням.

Що відомо про LUMOS Orchestra

Це львівський оркестр, який спеціалізується на саундтреках до найрізноманітніших ігор, фільмів, мультфільмів та серіалів. Понад 10 років вони роблять шоу як в українських містах, так і за кордоном.



У їхньому творчому доробку можна почути тематичні шоу за мотивами "Гаррі Поттера", "Володаря Перснів" "Зоряних Воєн", "Доктора Хто", мультфільмів студії Disney, та багатьох відеоігор.



Загалом у їхній творчості назбиралось 700 саундтреків, не враховуючи сценічні відео, кліпи та записи. Оркестр є частим гостем на найбільшому попкультурному фестивалі Comic Con Ukraine та часто гастролює за кордоном.



Учасники LUMOS Orchestra / Фото пресслужби