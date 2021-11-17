И первая музыкальная история LUMOS Orchestra будет посвящена истории "выжившего мальчика". На языке музыки обещают показать не просто концерт симфонической музыки с саундтреками к любимой саге, но и воспроизвести целостную историю с сюжетом, видеорядом и интерактивными элементами.

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LUMOS Orchestra сыграет историю о "Гарри Поттере" / Фото пресс-службы

Создать сюжет и ощущение неповторимого музыкального действа поможет музыкантам галицкий камерный хор "Евшан". Молодежный хор в свое время успел погастролировать в США, Канаде, Европе, поучаствовать во многих международных фестивалях и конкурсах. Можно только представить, какая атмосфера будет царить на сцене. Организаторы концерта обещают, что "магический мир Джоан Роулинг слетит с книжных страниц и оживет среди Октябрьского дворца".

Отметим, что платформа 9 ¾ будет ждать прибытия зрителей 5 февраля в Октябрьском Дворце. Все детали шоу и билеты по ссылке.

Что известно о LUMOS Orchestra

Это львовский оркестр, который специализируется на саундтреках к самым разным играм, фильмам, мультфильмам и сериалам. Более 10 лет они делают шоу как в украинских городах, так и за границей.

В их творчестве можно услышать тематические шоу по мотивам "Гарри Поттера", "Властелина Колец" "Звездных Войн", "Доктора Кто", мультфильмов студии Disney, и многих видеоигр.

Всего в их творчестве собралось 700 саундтреков, не считая сценических видео, клипов и записей. Оркестр является частым гостем на крупнейшем поп-культурном фестивале Comic Con Ukraine и часто гастролирует за границей.



Участники LUMOS Orchestra / Фото пресс-службы