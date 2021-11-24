Ірину Федишин "розвели" на гроші: на яку суму збідніла співачка

Співачка Ірина Федишин потрапила в тенета шахраїв. На гроші зірку розвів водій BlaBlaCar, який мав би доставити посилку з Києва в Тернопіль. Чоловік попросив переказати 200 гривень на номер телефону, а на автовокзалі так і не з'явився.

Від аферистів не застраховані навіть знаменитості. Чимало з них приховують, що дали себе обдурити, але не Ірина Федишин. У профілі з майже 400-тисячною аудиторією співачка відверто зізналась, що стала жертвою шахраїв.

Читайте також Ірина Федишин потрапила в аварію в Києві: відео понівеченого авто зірки

Сьогодні зранку трапилася неприємна історія. Нас з Віталіком розвели на гроші, ми потрапили на аферистів,

– заявила Ірина Федишин.

Як з'ясувалось, її чоловік Віталій Човник мав терміново доставити посилку з Києва до Тернополя, де в артистки запланований концерт. Він забронював BlaBlaCar і чекав водія на автовокзалі в столиці. Той попросив оплатити поїздку через термінал, а гроші перерахувати не на картку, а на мобільний рахунок. Як тільки аферист отримав 200 гривень – заблокував номер.

"200 гривень вказали, поїздка не відбулась, на 200 гривень ви "попали"… Не ведіться, – поскаржився чоловік Ірини Федишин.

Цю історію Ірина Федишин розповіла для того, аби її шанувальники не велися на подібні схеми шахраїв. Однак не всі фоловери оцінили великодушний жест зірки. Якщо одні співчували подружжю, то інші дорікали за таку довірливість:

"Ви мене здивували, ну як діти. Це ж логічно, одразу зрозуміло, що це аферисти";

"Не збіднієш".

Сама шокована. Увійшов у довіру при тому, що Віталік завжди до всього ставиться з насторогою, а тут як під гіпнозом,

– поскаржилась співачка.

У мережі Ірина Федишин опублікувала номери телефонів аферистів, аби фани зателефонували й сказали, що "так робити як мінімум некрасиво".

Які українські зірки були жертвами шахраїв