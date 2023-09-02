Мала рожеві окуляри, – Сопонару зізналася, чи шкодує про роботу в Росії і коли була там востаннє
Джерело:"Слава +"
Акторка Ірина Сопонару, відома за роллю в серіалі "Одного разу під Полтавою" колись працювала в одному російському проєкті. Також зірка їздила до країни-агресора, але було це вже давно.
У новому інтерв'ю Ірина Сопонару не стала приховувати, як ставиться до росіян. Вона боїться забути те, що окупанти зробили на українській землі.
Цікаво Ірина Сопонару назвала суму, яку заробляє у місяць: чи бере вона гроші в нареченого-іноземця
Ірина Сопонару про участь у російському шоу
Українська акторка колись була учасницею гумористичного проєкту на російському телеканалі ТНТ "Не спать". Ведучий запитав, чи не жалкує Сопонару про це.
"Зараз так, вважаю, що це помилка", – зізналася Ірина.
Артистка також розповіла, коли була востаннє в Росії. За її словами, це було ще до 2014 року. Вона пригадала, як тоді до неї ставилися росіяни.
Конкретно в цьому останньому проєкті до мене ставилися нормально. Але я пам'ятаю, що коли ми грали в КВН, то було відчуття, що до українських команд ставилися несерйозно, зі зневагою, хоча ми були не гірші,
– заявила Сопонару.
На думку акторки, КВН – це пропаганда.
"Я не знаю, куди ми дивилися, бо в той момент я того не бачила. Можливо, я була в рожевих окулярах", – вважає Ірина.
Чи пишуть їй знайомі з Росії
Виявляється, що російські друзі і знайомі Сопонару більше не пишуть і не телефонують.
Ні. Ніхто. Мені все одно. Якби навіть писали, не знаю, про що нам би було говорити,
– каже акторка.
Крім того, Ірина вже не вірить в "хороших росіян", каже, що їх для неї не існує. Вона також боїться часу, коли росіяни після завершення війни спробують знов "дружити" з Україною.
"Я цього боюся. Я читаю всі новини, щоб не забути, щоб в мене не виникло думки, що вони нормальні. Бо ти їх пусти під стіл, то вони на стіл залізуть… Їх треба ізолювати від нас повністю і назавжди", – висловилася Сопонару.
Дивіться інтерв'ю з Іриною Сопонару: відео
Які ще зірки раніше працювали в Росії
- До 2020 року гурт "Время и Стекло" успішно заробляв гроші в Росії на клубних виступах і концертах. Надя Дорофєєва не любить згадувати помилки минулого, але визнала, що їй було комфортно вважати себе аполітичною.
- Віталій Козловський у 2018 році оскандалився виступом у Росії, що відбувся на 9 травня. Він визнав, що вчинив помилку. Зараз музикант захищає Україну на передовій.
- Андрій Бєдняков часто їздив на зйомки в Москву та був ведучим багатьох проєктів. За його словами, в Україні шоумена не хотіли брати на роботу. Зараз йому соромно за роботу в Росії.
- Даша Астаф'єва також об'їздила Росію з концертами до 2014 року, та продовжила заробляти там гроші після. Вона була в Пітері та інших містах, де виступала з корпоративами і концертами. Після початку вторгнення вона виправдалась за ці виступи.
- Українська артистка театру та кіно Ада Роговцева пригадала, як свого часу працювала в Росії. Виявляється, знаменитість 60 років присвятила російській культурі, але не зрадила Україну.