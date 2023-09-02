Мала рожеві окуляри, – Сопонару зізналася, чи шкодує про роботу в Росії і коли була там востаннє

Акторка Ірина Сопонару, відома за роллю в серіалі "Одного разу під Полтавою" колись працювала в одному російському проєкті. Також зірка їздила до країни-агресора, але було це вже давно.

У новому інтерв'ю Ірина Сопонару не стала приховувати, як ставиться до росіян. Вона боїться забути те, що окупанти зробили на українській землі.

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Ірина Сопонару про участь у російському шоу

Українська акторка колись була учасницею гумористичного проєкту на російському телеканалі ТНТ "Не спать". Ведучий запитав, чи не жалкує Сопонару про це.

"Зараз так, вважаю, що це помилка", – зізналася Ірина.

Артистка також розповіла, коли була востаннє в Росії. За її словами, це було ще до 2014 року. Вона пригадала, як тоді до неї ставилися росіяни.

Конкретно в цьому останньому проєкті до мене ставилися нормально. Але я пам'ятаю, що коли ми грали в КВН, то було відчуття, що до українських команд ставилися несерйозно, зі зневагою, хоча ми були не гірші,

– заявила Сопонару.

На думку акторки, КВН – це пропаганда.

"Я не знаю, куди ми дивилися, бо в той момент я того не бачила. Можливо, я була в рожевих окулярах", – вважає Ірина.

Чи пишуть їй знайомі з Росії

Виявляється, що російські друзі і знайомі Сопонару більше не пишуть і не телефонують.

Ні. Ніхто. Мені все одно. Якби навіть писали, не знаю, про що нам би було говорити,

– каже акторка.

Крім того, Ірина вже не вірить в "хороших росіян", каже, що їх для неї не існує. Вона також боїться часу, коли росіяни після завершення війни спробують знов "дружити" з Україною.

"Я цього боюся. Я читаю всі новини, щоб не забути, щоб в мене не виникло думки, що вони нормальні. Бо ти їх пусти під стіл, то вони на стіл залізуть… Їх треба ізолювати від нас повністю і назавжди", – висловилася Сопонару.

Дивіться інтерв'ю з Іриною Сопонару: відео

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