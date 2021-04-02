Ірина Шейк влаштувала грандіозну вечірку для доньки: яскраві фото

Доньці моделі Ірини Шейк та актора Бредлі Купера виповнилося 4 роки. Лея святкувала день народження ще 21 березня, однак фото з грандіозної вечірки її зіркова матуся показала лише зараз.

Знамените експодружжя не показує доньку в соціальних мережах і не з'являється з нею на публіці. Дівчинку можна побачити лише на фото папараці, зроблених під час прогулянок Нью-Йорком. Навіть вечірка з нагоди дня народження не стала винятком. Ірина Шейк не опублікувала жодного кадру, на якому б позувала поряд з іменинницею.

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Вечірка до дня народження доньки Ірини Шейк

З нагоди 4-річчя Леї модель зі світовим ім'ям влаштувала грандіозну вечірку в рожевому стилі. Конфетті, повітряні кульки, квіти, балетні пачки та навіть солодощі були рожевого кольору, а гості підібрали відповідні вбрання. Серед них і знаменита топмодель Стелла Максвелл.

Дрес-коду дотрималася і сама Ірина Шейк. Знаменитість обрала для вечірки штанний костюм-трійку ніжно-рожевого відтінку. Вкорочений жилет з глибоким декольте вона одягла на голе тіло, а завершила святковий образ розкішною тіарою.

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Додамо, 4-річна Лея таки потрапила в кадр. Дівчинку можна побачити під горою рожевих паперових гірлянд. На цьому фото, опублікованому в інстаграм-сторіс Ірини Шейк, роздивитися обличчя крихітки вкрай важко. Однак з емоцій іменинниці видно, що від гучної вечірки вона в захваті.

Невідомо, чи запросили на масштабне святкування в Нью-Йорку зіркового татка Бредлі Купера. Проте навіть після розлучення модель і актор залишаються командою і спільно виховують доньку Лею. Попри те, що Ірина Шейк уникає запитань про Бредлі Купера в інтерв'ю, в ексів дружні стосунки.

Вечірка для доньки Ірини Шейк / Фото з інстаграму