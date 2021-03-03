Ірина Шейк пояснила, чому уникає запитань про Бредлі Купера в інтерв'ю

Джерело:Elle
Ірина Шейк дала нове відверте інтерв'ю. У ньому вона пояснила, чому рідко розмовляє з журналістами про стосунки з Бредлі Купером. Насправді модель просто не хоче розповідати про своє особисте життя.
Знаменита модель Ірина Шейк знялась у розкішній фотозйомці для глянцю Elle. Також вона дала відверте інтерв'ю, де розповіла про колишній роман з голлівудським актором Бредлі Купером.
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Російська модель рідко розповідає про свої стосунки. Ірина Шейк пояснила, чому вона надає перевагу приховувати деталі особистого життя.
Мої минулі відносини – це щось, що належить мені, і це особисте. Це просто частина мого внутрішнього світу, яку я не хочу віддавати,
– зізналась модель.
Незважаючи на те, що Ірина не заторкує тему колишніх стосунків з актором Бредлі Купером, вона поділилась, який він батько. З Купером Шейк виховує спільну доньку Лею.
"Бредлі – чудовий тато! Я ніколи не розуміла терміна "спільна опіка". Коли я зі своєю дочкою, я на 100% мама, а коли вона зі своїм татом, то він на 100% її тато. Спільна опіка – це просто бути батьком і матір'ю, – розповіла зірка.
Також Ірина Шейк поділилась, що вона не слідкує за матеріалами про її романи чи особисте життя у пресі. Вона наголосила, що зосереджена на своєму житті.
Я не читаю, що там публікують. Чесно кажучи, я дуже зайнята вихованням дитини. Якщо вони хочуть писати статті про мене, то хай роблять свою роботу. Я зосереджена на своєму житті і житті своїх друзів. Решта – просто шум,
– поділилась Ірина Шейк.
Ірина Шейк / Фото Elle